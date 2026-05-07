Ivi Franz conmueve en la Feria del Libro de Buenos Aires con su nuevo libro álbum "Hay gente"

Por Agustín Ochoa Ortega.

La 50º edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fue testigo de un momento emotivo y significativo para la escritora Ivi Franz. En un encuentro que congregó a decenas de lectores expectantes, Franz presentó su más reciente obra, el libro álbum “Hay gente”, con las ilustraciones de Paula Ventimiglia. El evento se desarrolló en La Rural, el emblemático recinto ferial porteño, y dejó una huella imborrable en los asistentes.

En una entrevista exclusiva con el multimedios “Mediatres”, Ivi Franz, oriunda de la ciudad de Burzaco –la misma que inspiró al gran Jorge Luis Borges–, compartió sus sentimientos al participar en este trascendental evento cultural y literario. "La sensación es muy especial porque es la 50 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires", expresó con visible emoción. Subrayó además la importancia de que "una historia que escribí hace un tiempo, bueno, se haya hecho libro; de que esté en un stand para que la gente pueda acercarse y pueda conocerlo con el objetivo de llegar a un público más amplio".

“Hay gente” es una profunda reflexión sobre la miopía que a veces nos impide ver la riqueza que nos rodea. Nos invita a abrir nuestras ventanas, tanto físicas como metafóricas, para descubrir un mundo donde la diversidad es la norma y donde todos tenemos un lugar. Según Franz, el libro "nació en las calles, a partir del andar entre los otros y con cada uno". La autora, quien se define a sí misma como "escritora de ocurrencias", reveló que la motivación detrás de este libro álbum fue "una ocurrencia que me pareció linda de compartir y de hacerla cuento, de hacerla libro. Porque intenta transmitir el mensaje de lo diverso y de lo importante, de aceptar lo diverso, lo diferente".

El núcleo del mensaje de “Hay gente” reside en la aceptación y el reconocimiento de la individualidad dentro de la colectividad. "Todos somos diferentes", explicó Franz, "pero a la vez todos somos un poquito de todo". El libro sigue la voz de un niño que se compara con los demás, para descubrir al final que, en realidad, no es tan diferente. "Entonces me pareció un mensaje muy lindo para transmitir, no solo para las infancias, para cualquier edad", enfatizó la autora. Además, señaló el potencial didáctico de la obra: "es un libro muy lindo para, por ejemplo, trabajar en el aula, tanto en el jardín como en el primario".

La autora de “Tan solo una flor” también hizo hincapié en la importancia de la materialidad del libro físico y su impacto en el aprendizaje. "Me parece que el apoyo físico de un libro, como es esto, tener un libro físico, el papel que atrae desde el color, desde su forma, que pueda ser leído, es muy importante porque es un apoyo para, por ejemplo, trabajar en la casa, para que en familia se pueda leer, compartir, en el aula, en una biblioteca donde alguien puede retirar el libro prestado y devolverlo", reflexionó.

Finalmente, Iva Franz destacó la capacidad del libro para complementar otras formas de comunicación y aprendizaje. "Me parece que permite la circulación de otra manera que solo la oralidad, que una charla, por ejemplo. Me parece que es un buen apoyo para, por ejemplo, trabajar en un taller, para llegar de otra manera, en este caso a los chicos, a través de las imágenes. Las imágenes ya me hacen pensar", concluyó. Con "Hay gente", Ivi Franz no solo presenta un libro, sino que ofrece una herramienta valiosa para fomentar la empatía, la comprensión y la apreciación de la diversidad en todas las edades. Su presentación en la Feria del Libro fue un claro reflejo del impacto que su obra tendrá en el mundo de la literatura infantil y juvenil.

Ivi Franz Presenta "Palito": Un Cuento Sobre la Imaginación Infantil en la Feria del Libro de Buenos Aires

La destacada autora Ivi Franz tiene motivos para celebrar. El próximo jueves 7 de mayo a las 15:00, en el marco de la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, presentará su conmovedor cuento titulado "Palito". Esta obra forma parte de la antología "Palabras para despertar el viento", prometiendo cautivar a lectores de todas las edades.

"Palito" aborda una temática universal y profundamente arraigada en la experiencia familiar: el deseo infantil de tener una mascota. Franz, con su característica sensibilidad, nos sumerge en la realidad cotidiana de muchos hogares donde la petición de un compañero animal se enfrenta a una respuesta negativa.

La autora describió la trama: "La protagonista cuenta qué respuesta recibe de su familia ante ese deseo, una respuesta negativa, es decir, que no se puede tener mascota. ¿Y cómo lo resuelve esta niña? ¿Cómo, a través de su imaginación, de su mirada de niña, resuelve este problema que no tiene solución? Porque la familia no acepta, o no puede tener una mascota real, como un gato, un perro, una tortuga".

La historia se desarrolla en el contexto particular de familias que residen en departamentos, donde el espacio limitado dificulta la tenencia de animales. Franz ahonda en esta realidad, señalando: "Es muy lindo porque es un cuento cortito, pero de una situación que es muy conocida para las familias, en especial estas familias que viven en departamentos, que no tienen espacio, y que cada vez esto abunda más, este tipo de viviendas".

Sin embargo, "Palito" trasciende la mera descripción de una situación problemática. En su esencia, el cuento celebra el poder ilimitado de la imaginación infantil. A través de su protagonista, Franz nos invita a reflexionar sobre la capacidad de los niños para transformar la realidad a través de la fantasía y la creatividad. "Con Palito, lo que intenta transmitir es el poder de la imaginación de un niño, y que si todos revisamos, los adultos también, si revisamos en nosotros, también podemos descubrir esa imaginación", explicó la autora.

El mensaje central de "Palito" resuena con fuerza: la imaginación no es solo un refugio, sino una herramienta poderosa para la resolución de problemas y el descubrimiento personal. Como concluye Franz, "Y cuando uno se sirve de la propia imaginación, bueno, puede resolver muchas cosas. Puede descubrir un libro, por ejemplo". La presentación de "Palito" en la Feria del Libro de Buenos Aires representa una oportunidad única para sumergirse en el universo creativo de Ivi Franz y reflexionar sobre la importancia de cultivar la imaginación en niños y adultos. No se pierdan la oportunidad de asistir a este evento el jueves 7 de mayo a las 15:00 y descubrir la magia de "Palito".