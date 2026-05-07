Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron dos bases policiales y entregaron patrulleros para fortalecer la prevención

En ese marco, Kicillof afirmó: “En épocas donde la Argentina está repleta de obras paralizadas y de sueños frustrados por decisión del Gobierno nacional, estos actos de presencia del Estado tienen un significado aún mayor”. “Lo hacemos a pesar de la asfixia financiera a la que nos quiere someter Javier Milei, que nos cortó recursos que destinábamos exclusivamente a seguridad y educación”, agregó.

“No debemos normalizar la existencia de un Gobierno nacional totalmente ausente: el Presidente tiene que entender que eso no es un ataque contra el Gobernador, sino contra 17 millones de bonaerenses”, sostuvo Kicillof y añadió: “No estamos dispuestos a ver cómo se deteriora cada día la vida cotidiana de nuestro pueblo; nosotros redoblamos los esfuerzos y seguimos trabajando para terminar las obras que son indispensables para llevar bienestar a los vecinos y vecinas de Almirante Brown y de toda la provincia de Buenos Aires”.

Las nuevas bases están destinadas a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Ministro Rivadavia, que cuenta con 150 efectivos que actúan en situaciones donde se ve afectada la convivencia en la vía pública, y al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en el Barrio Santa Ana de Glew, integrado por 49 agentes.

Además, se entregaron nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención del delito y se pusieron en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad adquiridas por el Municipio de Almirante Brown.

Al respecto, Fabiani sostuvo: “Las nuevas bases de la policía provincial que estamos inaugurando son un paso más para que nuestros vecinos y vecinas vivan en un Almirante Brown más seguro”.

En tanto, Cascallares remarcó: “Es fundamental el acompañamiento de la Provincia para sostener programas y obras en materia de seguridad y de educación; en un contexto donde faltan respuestas a nivel nacional, este trabajo articulado con el Municipio permite seguir generando respuestas y mejorando la calidad de vida en el distrito”.