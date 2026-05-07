Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron dos bases policiales y entregaron patrulleros para fortalecer la prevención

El gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró este jueves dos nuevas bases de la Policía provincial en Almirante Brown junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente local, Juan Fabiani, y Mariano Cascallares.
Región07/05/2026

SSEn ese marco, Kicillof afirmó: “En épocas donde la Argentina está repleta de obras paralizadas y de sueños frustrados por decisión del Gobierno nacional, estos actos de presencia del Estado tienen un significado aún mayor”. “Lo hacemos a pesar de la asfixia financiera a la que nos quiere someter Javier Milei, que nos cortó recursos que destinábamos exclusivamente a seguridad y educación”, agregó.

 

“No debemos normalizar la existencia de un Gobierno nacional totalmente ausente: el Presidente tiene que entender que eso no es un ataque contra el Gobernador, sino contra 17 millones de bonaerenses”, sostuvo Kicillof y añadió: “No estamos dispuestos a ver cómo se deteriora cada día la vida cotidiana de nuestro pueblo; nosotros redoblamos los esfuerzos y seguimos trabajando para terminar las obras que son indispensables para llevar bienestar a los vecinos y vecinas de Almirante Brown y de toda la provincia de Buenos Aires”.

 

Las nuevas bases están destinadas a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Ministro Rivadavia, que cuenta con 150 efectivos que actúan en situaciones donde se ve afectada la convivencia en la vía pública, y al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en el Barrio Santa Ana de Glew, integrado por 49 agentes.

 

Además, se entregaron nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención del delito y se pusieron en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad adquiridas por el Municipio de Almirante Brown.

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Al respecto, Fabiani sostuvo: “Las nuevas bases de la policía provincial que estamos inaugurando son un paso más para que nuestros vecinos y vecinas vivan en un Almirante Brown más seguro”.

 

En tanto, Cascallares remarcó: “Es fundamental el acompañamiento de la Provincia para sostener programas y obras en materia de seguridad y de educación; en un contexto donde faltan respuestas a nivel nacional, este trabajo articulado con el Municipio permite seguir generando respuestas y mejorando la calidad de vida en el distrito”.

 

 

 

 

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