La recaudación por retenciones cayó 37% y golpea las cuentas fiscales

La baja de alícuotas y el esquema de “Retenciones Cero” redujeron el peso de este impuesto en la estructura fiscal, mientras crece la presión sobre las cuentas públicas nacionales.

La recaudación por derechos de exportación registró una caída interanual del 37% en dólares durante el primer cuatrimestre de 2026 y marcó la segunda peor performance para ese período desde 2019, según un informe de RIA Consultores elaborado en base a datos de ARCA y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El trabajo señaló que entre enero y abril de este año los ingresos por retenciones alcanzaron los US$1.380 millones, por debajo de los niveles registrados en igual período de 2025 y sólo por encima de los US$1.083 millones recaudados en 2023, año atravesado por la sequía.

De acuerdo con el análisis, la caída respondió principalmente a la reducción de las alícuotas aplicadas al complejo sojero y al efecto arrastre del esquema de “Retenciones Cero” implementado en septiembre de 2025.

El informe precisó además que la participación de los derechos de exportación dentro de la masa fiscal cayó de un promedio de 4,7% entre enero y septiembre de 2025 a 2,4% entre octubre de 2025 y abril de 2026.

En abril de este año, la recaudación por DEx alcanzó los $575.000 millones, un nivel 13% inferior al de abril de 2025 en términos corrientes y 33% menor en valores ajustados por inflación.

El reporte indicó que la recaudación acumula diez meses consecutivos de caída interanual medida en dólares, una situación comparable únicamente con el deterioro registrado durante la sequía de 2023, cuando se contabilizaron doce meses seguidos de retracción.

Según el documento, las exportaciones de trigo durante el verano y las ventas externas de maíz entre marzo y abril ayudaron a moderar parcialmente la baja en la recaudación.

En las conclusiones, el informe sostuvo que la menor incidencia de los derechos de exportación en la estructura tributaria podría abrir espacio para una nueva reducción de alícuotas, especialmente en el complejo soja, que mantiene cargas superiores a las del resto de los principales cultivos.

No obstante, advirtió que una nueva rebaja de retenciones podría generar mayores dificultades fiscales en un contexto de recaudación por debajo de la inflación y de alta sensibilidad sobre las cuentas públicas nacionales.