La OMS activó la emergencia global por un brote de ébola que ya deja decenas de muertos en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró estado de “emergencia de salud pública de importancia internacional” este domingo, tras la detección de un agresivo brote de ébola, impulsado por la variante del virus Bundibugyo, que ya golpea con fuerza a las poblaciones de Uganda y la República Democrática del Congo (RDC).

Según advirtieron las autoridades sanitarias, en la provincia congoleña de Ituri los centros de salud ya contabilizan ocho casos confirmados por laboratorio, cerca de 300 posibles positivos y más de 80 muertes que se sospecha fueron causadas por la enfermedad.

La situación se volvió todavía más alarmante en las últimas 24 horas, tras confirmarse dos contagios positivos y un fallecimiento en Kampala, la capital de Uganda, sin que los pacientes tuvieran un vínculo epidemiológico entre sí, lo que hace suponer que existe circulación comunitaria.

En el comunicado de este domingo, no obstante, la OMS incluyó una aclaración técnica: si bien el contexto motivó la publicación preventiva de un aviso de “emergencia pandémica”, el brote actual todavía no reúne los criterios legales estrictos para ser catalogado como tal según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Con esta declaración de estado de emergencia, la OMS busca garantizar que la comunidad científica y los países centrales aporten financiamiento inmediato para el despliegue de barreras sanitarias y la distribución de tratamientos experimentales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), en tanto, manifestaron su extrema preocupación por el constante flujo migratorio en las regiones afectadas y convocaron a una cumbre de urgencia con los CDC de Estados Unidos, China y Europa para coordinar el envío de insumos y expertos.

El ébola, cuyo último antecedente en la RDC se remontaba a fines de 2025 en la provincia de Kasai, es una enfermedad sumamente letal que presenta una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%.

La agencia sanitaria elevó la situación en la RDC a “Grado 3” —el nivel máximo de emergencia del organismo—, pero en caso de detectarse un solo contagio en Sudán del Sur, la calificación global subirá a alerta máxima.

Sudán del Sur implementó protocolos de preparación y detección temprana en sus zonas fronterizas, mientras que Uganda oficializó el brote y desplegó equipos de respuesta rápida para aislar contactos directos.

Kenia emitió una alarma sanitaria nacional e intensificó las labores de control de temperatura y vigilancia epidemiológica en aeropuertos y en la aduana terrestre de Busia, frontera con Uganda, mientras que Ruanda decretó el cierre preventivo de sus fronteras con la RDC.

Esta crisis constituye el decimoséptimo brote registrado en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales y sus síntomas principales incluyen cuadros de fiebre alta, debilidad muscular extrema y hemorragias internas y externas graves.