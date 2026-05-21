Macri tomó distancia de Milei y cuestionó su forma de ejercer el poder

Durante una exposición en la Universidad Austral, el expresidente planteó que el mandatario libertario parece asumir un rol más cercano al de un “profeta” que al de un administrador del Estado.

Mauricio Macri volvió a tomar distancia de Javier Milei con una serie de definiciones sobre el ejercicio del poder, el liderazgo político y la gestión de gobierno. Aunque reconoció la "potencia emocional" del Presidente y su capacidad para conectar con una parte importante de la sociedad, el exmandatario planteó reparos sobre la forma en la que el líder libertario concibe el rol presidencial y advirtió sobre la necesidad de equilibrar las ideas con capacidad de implementación.

Durante una exposición en el marco del Foro de Presidentes sobre Política y Democracia, que se desarrolló este jueVEs en la Universidad Austral, Macri sostuvo que Milei encarna un liderazgo atravesado por una fuerte dimensión emocional y una profunda elaboración teórica de sus posiciones, pero consideró que existe menor interés en la etapa práctica de las políticas públicas. En ese sentido, señaló que el Presidente parece asumir un papel más cercano al de un “profeta” que al de un administrador tradicional del Estado.

El fundador del PRO también reflexionó sobre las dificultades que enfrenta hoy la política para construir liderazgos más técnicos o moderados en un escenario dominado por la sobreinformación y la lógica del impacto permanente. Según planteó, la sociedad presta menos atención a la política cuando la situación económica no afecta directamente el bolsillo, lo que vuelve más complejo instalar perfiles centrados exclusivamente en la gestión.

A la vez, Macri destacó la importancia del trabajo en equipo y de la organización para sostener procesos de transformación política y económica. “Todo lo que estamos viviendo, lo que lo balancea es el trabajo organizado en equipo”, sostuvo, y advirtió que “si todo es solamente una rosca y anuncios que no tienen contenido, no funciona”.

En otro tramo de su exposición, el exjefe de Estado planteó que el poder “es una herramienta maravillosa para construir y transformar”, aunque remarcó que pierde sentido si no logra mejorar las condiciones de vida de la sociedad. “Las cosas hay que hacerlas realidad”, insistió.

Macri también vinculó la fortaleza de los países desarrollados con la capacidad de formar perfiles técnicos y profesionales. “Si el mundo mide la potencia de los países por la cantidad de ingenieros que egresan por año, debe tener un valor”, señaló al defender la necesidad de fortalecer estructuras de gestión y cuadros especializados.

Mauricio Macri volverá a ponerse al frente de la estrategia política del PRO con una gira por el norte argentino que incluirá actividades en Tucumán, Salta y Catamarca. El objetivo del expresidente es fortalecer la presencia territorial del partido en una región donde el macrismo busca reconstruir volumen político y empezar a ordenar candidaturas con vistas a 2027.

La recorrida también forma parte del intento del PRO por recuperar identidad propia en medio de la convivencia cada vez más incómoda con La Libertad Avanza. En el entorno de Macri consideran que el partido necesita reactivar estructuras provinciales y consolidar dirigentes locales para evitar quedar absorbido por el oficialismo libertario en futuros acuerdos electorales.