Esteban Echeverría: mataron a un hombre en 9 de Abril y buscan a tres atacantes

La víctima, de 54 años, fue baleada dentro de una Renault Duster en el barrio 1° de Mayo de Esteban Echeverría. Los agresores escaparon sin robar pertenencias y la Justicia investiga si se trató de un intento de asalto o de un ataque dirigido.
Policiales21/05/2026

NOTA 2 El conductor de una camioneta, de 54 años, fue asesinado por tres individuos, quienes lo agredieron a balazos, en un confuso suceso registrado en el barrio 1 de Mayo de la localidad de Nueve de Abril, en el partido de Esteban Echeverría.

 

La víctima fue identificada, en forma oficial, como Juan Huaygua Luanca y se supo que los asesinos se fugaron sin robar objetos de valor y son buscados intensamente por la policía quienes descubrieron el hecho tras recibir una denuncia al 911, que hacía referencia a una persona lesionada en la calle Cacique Telomian Condie.

 

Al arribar al lugar, los uniformados observaron herido al hombre, que yacía en el habitáculo de una camioneta Renault Duster desde donde fue trasladada de urgencia, al Policlínico Sofía Terrero de Santamarina, donde finalmente perdió la vida.

 

Los peritos de la Policía Científica determinaron que presentaba un impacto de arma de fuego en el brazo izquierdo, a la vez que incautaron, dentro del vehículo, bolsos que tenían prendas de vestir.

 

Además, los investigadores dialogaron con un individuo de 52 años, quien sostuvo que se hallaba junto a Huaygua Luanca, oportunidad en la que aparecieron en escena los tres delincuentes, quienes se movilizaban a bordo de una camioneta cuatro por cuatro blanca.

 

Uno de los sujetos intentó abrir la puerta delantera izquierda de la Renault Duster, pero al no conseguir el objetivo, efectuó un disparo, que hirió mortalmente al hombre para luego huir y se esconderse en las calles del barrio.

 

Intervino en la causa penal la fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada 2, Verónica Cifarelli, perteneciente a los tribunales de Lomas de Zamora.

 

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