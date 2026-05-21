Lomas lanzó un programa para alfabetizar jóvenes y adultos en los barrios

En Lomas de Zamora lanzaron un programa de alfabetización impulsado por el Municipio con el objetivo de acompañar a personas que quieran aprender a leer y escribir a través de talleres en distintos barrios.

Alfabetización en Comunidad es el nombre de la iniciativa creada junto a la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) para armar una red de acompañamiento territorial compuesta por un equipo de voluntarios que, a lo largo del año, participarán de jornadas con jóvenes y adultos que no están alfabetizados completamente. La idea es que aprendan a leer y escribir para revincularse con la escuela y terminar sus estudios.

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Más de 350 voluntarios formaron parte de la primera capacitación en el Teatro del Municipio.

"En un contexto en el que algunos quieren empujarnos a la desesperanza, la angustia y a la mera supervivencia, responder con organización, solidaridad y con esta multitud de voluntarios que se sumaron a este programa maravilloso es un acto de amor y rebeldía", destacó el intendente Federico Otermín durante el lanzamiento de la propuesta que también cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Los voluntarios tendrán 4 capacitaciones para aprender sobre las claves, estrategias y procesos de alfabetización.

Después llevarán sus conocimientos a los talleres de lectura y escritura para jóvenes y adultos en espacios comunitarios de Fiorito, Santa Catalina, Santa Marta, Albertina, San José y Budge.

"Mientras el Gobierno Nacional destruye los programas de alfabetización y ataca a nuestras universidades, en Lomas queremos que el Gobierno de la Comunidad sea un puente para construir un ámbito que reúna a todas las personas que les interesa contribuir con su granito de arena para que no quede un solo vecino y vecina de Lomas que no sepa leer y escribir", remarcó Otermín sobre el programa que también va a fortalecer las trayectorias educativas de alumnos de 4° grado de primaria y 1° año de secundaria.

Con la premisa de que la lectura es una herramienta de inclusión, aprendizaje y encuentro, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas. A jardines de infantes, primarias y secundarias llegaron publicaciones de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

También organizaron capacitaciones gratuitas para que docentes, bibliotecarios y estudiantes de profesorados generen proyectos literarios en las escuelas, construyan estrategias para el desarrollo de comunidades de lectores en red con otros espacios sociocomunitarios y usen herramientas promover la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.