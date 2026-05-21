Lomas lanzó un programa para alfabetizar jóvenes y adultos en los barrios

El Municipio de Lomas de Zamora y la UNLZ pusieron en marcha “Alfabetización en Comunidad”, una red territorial de talleres y voluntarios que buscará acompañar a vecinos que no saben leer ni escribir. La iniciativa llegará a Fiorito, Budge, Albertina, San José, Santa Marta y Santa Catalina.
Región21/05/2026

NOTA 5En Lomas de Zamora lanzaron un programa de alfabetización impulsado por el Municipio con el objetivo de acompañar a personas que quieran aprender a leer y escribir a través de talleres en distintos barrios.

 

Alfabetización en Comunidad es el nombre de la iniciativa creada junto a la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) para armar una red de acompañamiento territorial compuesta por un equipo de voluntarios que, a lo largo del año, participarán de jornadas con jóvenes y adultos que no están alfabetizados completamente. La idea es que aprendan a leer y escribir para revincularse con la escuela y terminar sus estudios.

 

Infraestructura. Obras en escuelas de Lomas: nuevas aulas y mejoras integrales

 

Más de 350 voluntarios formaron parte de la primera capacitación en el Teatro del Municipio.

 

"En un contexto en el que algunos quieren empujarnos a la desesperanza, la angustia y a la mera supervivencia, responder con organización, solidaridad y con esta multitud de voluntarios que se sumaron a este programa maravilloso es un acto de amor y rebeldía", destacó el intendente Federico Otermín durante el lanzamiento de la propuesta que también cuenta con el acompañamiento del Ministerio de  Los voluntarios tendrán 4 capacitaciones para aprender sobre las claves, estrategias y procesos de alfabetización.

 

Después llevarán sus conocimientos a los talleres de lectura y escritura para jóvenes y adultos en espacios comunitarios de Fiorito, Santa Catalina, Santa Marta, Albertina, San José y Budge.

 

"Mientras el Gobierno Nacional destruye los programas de alfabetización y ataca a nuestras universidades, en Lomas queremos que el Gobierno de la Comunidad sea un puente para construir un ámbito que reúna a todas las personas que les interesa contribuir con su granito de arena para que no quede un solo vecino y vecina de Lomas que no sepa leer y escribir", remarcó Otermín sobre el programa que también va a fortalecer las trayectorias educativas de alumnos de 4° grado de primaria y 1° año de secundaria.

 

Con la premisa de que la lectura es una herramienta de inclusión, aprendizaje y encuentro, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas. A jardines de infantes, primarias y secundarias llegaron publicaciones de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

También organizaron capacitaciones gratuitas para que docentes, bibliotecarios y estudiantes de profesorados generen proyectos literarios en las escuelas, construyan estrategias para el desarrollo de comunidades de lectores en red con otros espacios sociocomunitarios y usen herramientas promover la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.

Te puede interesar
NOTA 3

Brown inauguró un nuevo centro de oficios en Rafael Calzada

Región21/05/2026
El Municipio de Almirante Brown abrió un nuevo Centro de Formación en Oficios junto a la cooperativa INDECOOP y la Universidad Nacional Guillermo Brown. El espacio funcionará en Rafael Calzada y comenzará con cursos de Electricidad y Plomería para vecinos y trabajadores de la economía social.
Lo más visto
Gastón Benvenuto y Javier Milei

La guerra por la Ciudad suma otro capítulo: una feria sobre el Riachuelo expone la interna entre libertarios y macristas

Política22/05/2026
La disputa política entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires ya dejó de ser una discusión discursiva para trasladarse al territorio. Y esta vez el epicentro quedó en La Boca, más precisamente sobre el camino de sirga del Riachuelo, donde una feria autorizada por funcionarios nacionales terminó detonando un nuevo foco de conflicto con la administración de Jorge Macri.
multimedia.normal.b1de0acffec1e6b8.bm9ybWFsLndlYnA=

La reorganización del peronismo en Berazategui

Política22/05/2026
La partida de Juan José Mussi abrió un escenario que suma competidores. El intendente Carlos Balor, el retorno de Patricio, su hijo, y la irrupción de Primero Berazategui, la organización que pide resolver las candidaturas mediante una interna.
 