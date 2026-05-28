El FMI presiona para subir el monotributo y que más trabajadores paguen Ganancias

El organismo planteó que al menos el 20% de los trabajadores vuelva a tributar Ganancias, como ocurría en 2019.

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) propone una reforma tributaria que incorpore más trabajadores en relación de dependencia al Impuesto a las Ganancias, al tiempo que sugiere subir las cuotas del monotributo en línea a lo que pagan los autónomos.

La propuesta figura en el reporte "Argentina: temas seleccionados" que forma parte de la documentación del último Staff Report del programa vigente con el país.

El trabajo plantea algunas alternativas para una reforma tributaria que la Argentina debería presentar a lo largo de este año. El organismo califica al sistema impositivo argentino como "complejo, altamente distorsivo e inestable" y considera que "ejerce peso sobre el crecimiento y la competitividad".

"Una reforma tributaria integral debe equilibrar la equidad y la eficiencia, al tiempo que fortalece el ancla fiscal", señala el documento. En principio, el FMI plantea la necesidad de recortar el gasto tributario, es decir, eliminar los regímenes y programas que otorgan a determinados sectores económicos la posibilidad de pagar menos impuestos o no pagarlos. Por esa vía dice que podría subir la recaudación un 3,3% del PBI.

De llevarse a cabo en esos términos, la reforma tributaria implicaría un incremento de la presión fiscal efectiva, lo que iría en contra de lo que propone el gobierno libertario, que considera necesario bajar el peso del Estado.

En principio, se estima que eliminar excepciones de impuestos puede aportar 0,8 puntos. Entre ellos se señala que quitar las ventajas para el IVA manteniendo compensaciones a sectores mas vulnerables aportaría 0,4 puntos. Otros 0,4 puntos podrían salir de eliminar las zonas libres de impuestos.

Por otro lado, considera que se puede expandir la base de tributación de Ganancias, con lo cual se podría obtener otro 1,4% del PBI. Uno es expandir el impuesto de las personas en línea con las escalas de 2019, lo que aportaría 0,4 puntos. En la mirada del FMI esto debería hacer que al menos el 20% de los trabajadores paguen ese impuesto.

En paralelo, se menciona que alienar el monotributo con el Impuesto a las Ganancias podría aportar una recaudación del 1 punto del PBI. Esto implicaría una suba considerable de impuestos para los monotributistas.

"La reforma debería reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen el Impuesto a las Ganancias (como en 2019), lo que generaría alrededor del 0,4% del PIB; al tiempo que se armonizan las deducciones entre las distintas categorías de empleo y se simplifica la estructura de tipos impositivos". señala el texto.

En cuanto al monotributo, si bien el texto no habla de eliminarlo, plantea la necesidad "alinear" las cuotas del componente fiscal y el de las contribuciones a la seguridad social con las que tienen los del régimen general.

En cuanto a Ganancias de las empresas, se sugiere aplicar una alícuota general del 30% y revertir la reforma realizada por el anterior gobierno que introdujo alícuotas diferenciadas. Actualmente van del 25% al 35%.

El Gobierno tiene el compromiso asumido con el organismo con sede en Washington de presentar un proyecto de reforma del sistema impositivo a lo largo de este año.

La realidad indica que, por el momento, el Gobierno nacional no puede apostar a una rebaja de la presión fiscal legal de importancia, porque los ingresos tributarios están mostrando debilidad en los últimos meses.

En otras palabras, el FMI le está sugiriendo a la Argentina que incremente la recaudación en unos 3 puntos del PBI eliminando gasto tributario. Sería ir el en sentido inverso de lo que propone el gobierno de Javier Milei, de reducir el peso del Estado sobre el sector privado.