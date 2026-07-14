La UTN Avellaneda abrió la inscripción a sus Tramos de Formación Pedagógica

La formación docente continúa ampliando sus posibilidades en el sur del conurbano bonaerense. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Avellaneda abrió una nueva inscripción para sus Tramos de Formación Pedagógica, una propuesta académica orientada a profesionales y técnicos que desean incorporar herramientas didácticas o fortalecer su desempeño frente al aula.

La iniciativa responde a una demanda cada vez más presente entre quienes, además de contar con una formación técnica o universitaria, buscan desarrollar competencias pedagógicas que les permitan enseñar con nuevas estrategias y responder a los desafíos que hoy atraviesa el sistema educativo.

Una propuesta pensada para profesionales que enseñan

La convocatoria incluye dos recorridos formativos. Por un lado, el Tramo de Formación Pedagógica destinado a la provincia de Buenos Aires, dirigido a profesionales universitarios y técnicos de nivel medio o superior que actualmente se desempeñan como docentes en cualquier nivel o modalidad del sistema educativo bonaerense, o que hayan ejercido esa tarea durante al menos un ciclo lectivo completo en los últimos cinco años.

La segunda propuesta corresponde al Tramo de Formación Pedagógica a distancia, pensado para profesionales y técnicos interesados en adquirir herramientas para la enseñanza o potenciar sus competencias laborales, especialmente quienes proyectan desempeñarse como docentes en jurisdicciones distintas a la provincia de Buenos Aires.

Ambas alternativas se desarrollan bajo modalidad virtual mediante el Campus Virtual de la Facultad. La cursada se organiza en módulos y cada cohorte comienza una vez que se alcanza el cupo mínimo de 50 personas inscriptas, una modalidad que facilita el acceso a estudiantes de distintos puntos del país sin necesidad de trasladarse.

Desde la UTN Avellaneda destacan que estas trayectorias académicas buscan fortalecer capacidades vinculadas con la planificación de clases, la contextualización de los contenidos, el trabajo colaborativo y las nuevas formas de construir conocimiento en las aulas, aspectos que hoy ocupan un lugar central en la formación docente.

Con una extensa trayectoria en la formación de profesionales, la Facultad Regional Avellaneda vuelve a ampliar su oferta educativa con una propuesta que combina flexibilidad, actualización y herramientas concretas para quienes entienden que enseñar también implica seguir aprendiendo.

En un contexto donde la educación enfrenta transformaciones permanentes, generar espacios de capacitación continua representa una oportunidad para fortalecer las prácticas docentes y contribuir al desarrollo de comunidades educativas más preparadas para los desafíos del presente y del futuro.