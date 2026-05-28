La Justicia frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI impulsado por Milei

La medida judicial puso límites al plan de ajuste y despidos impulsado por la administración libertaria y obligó a mantener activas prestaciones clave para la industria, las pymes y los procesos de control de calidad en todo el país.

El ajuste del Gobierno sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sufrió un freno judicial luego de que la Justicia federal suspendiera parcialmente la resolución que avanzaba sobre el cierre de más de 600 servicios técnicos, certificaciones y programas de asistencia industrial en todo el país. La medida impacta de lleno en el plan de reestructuración impulsado por Javier Milei y pone en pausa una decisión que trabajadores y gremios denunciaban como un golpe estratégico contra uno de los organismos clave para la industria nacional.

El fallo, dictado por el Juzgado Federal N°2 de San Martín tras una presentación de ATE, ordenó mantener activas las prestaciones técnicas del INTI y proteger las funciones, puestos laborales y áreas operativas alcanzadas por la Resolución 42/2026. La decisión judicial representa un revés para el esquema de “motosierra” libertaria y reabre el debate sobre el impacto del ajuste en la asistencia a las pymes, los controles de calidad y el desarrollo tecnológico argentino.

En medio del plan de despidos que busca aplicar el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ahora la Justicia federal dictó una medida cautelar que frenó parcialmente la resolución oficial que ordenaba el cierre de más de 600 servicios que brinda el organismo en todo el país.

La sentencia le puso un límite temporal a la Resolución 42/2026, publicada en abril, que contemplaba la baja de distintas prestaciones técnicas, de certificación y asistencia industrial brindadas por el organismo estatal. El freno judicial fue dictado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a partir de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Además, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.

Según el Gobierno libertario, el objetivo de la medida era reducir costos y avanzar en una “simplificación administrativa”, como parte del plan "motosierra" de reestructuración y ajuste.

El fallo hizo lugar parcialmente a una presentación impulsada por sectores gremiales y trabajadores del instituto, que habían advertido sobre el impacto de la resolución tanto en los puestos laborales como en el funcionamiento operativo del INTI.

La resolución judicial otorgó una protección provisoria a las áreas alcanzadas, mientras continúa la discusión de fondo sobre la legalidad de la medida oficial.

“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

El secretario general de ATE remarcó que el cierre de servicios del organismo afectaría capacidades técnicas estratégicas vinculadas a controles de calidad, procesos de certificación y asistencia a pequeñas y medianas empresas. También señaló que la decisión podría tener consecuencias sobre actividades industriales que dependen de las prestaciones del organismo.