Más de la mitad de los argentinos atraviesa una crisis psicológica y crecen los abandonos de terapia

Especialistas advirtieron además sobre el aumento de cuadros de ansiedad, depresión y ataques de pánico en un contexto de deterioro social.

Más de la mitad de los argentinos atraviesa una crisis psicológica vinculada a su economía o vida, de acuerdo a un reciente informe académico. En ese sentido, voces especialistas en salud mental focalizaron, en diálogo con Ámbito, que las condiciones institucionales y financieras obstaculizan el acceso a tratamientos. A su vez, denunciaron el aumento del uso de las redes sociales y la inteligencia artificial (IA).

Los datos surgieron de un último informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), dependiente de la Universidad de Psicología de la UBA, con cerca de 2.200 casos analizados a lo largo de todo el país para hacer "un balance del estado psicológico de la población". Como resultado, se destacó que más de la mitad de los encuestados atraviesa una crisis económica o vital (55,74% y 52,31%, respectivamente) y que no puede acceder a un tratamiento psicológico (50,5%).

A su vez, casi la totalidad de los participantes utiliza redes sociales (97,19%) e IA (58,98%), dos factores asociados con "mayor sintomatología ansiosa y malestar emocional". Al respecto, desde la Facultad de Psicología consideran que este uso digital viene en aumento en las generaciones más jóvenes.

En paralelo, asociaciones y redes de salud mental recibieron un aumento de los pedidos de tratamiento en el último año y, a la vez, abandonos debido a urgencias económicas. A su vez, sostuvieron que estas condiciones disminuyen la posibilidad de compensar el malestar con experiencias placenteras.

La psicología de los argentinos: más malestar, más uso digital

El "Relevamiento del estado psicológico de la población argentina" del OPSA arrojó que de los 2.213 casos analizados, el 35,85% de los participantes considera que se encuentra atravesando una crisis. Al ampliar con respecto a los diversos tipos, los participantes marcaron más de una opción: así, el 55,91% señaló razones económicas (como ingresos bajos o deudas), el 52,40% mencionó razones vitales y el 36,37%, una crisis familiar.

A su vez, cerca del 70% de los encuestados negó hacer algún tratamiento y la mitad de ellos (50,05%) reconoció la necesidad de iniciar uno pero no puede pagar uno (43,44%) o se ve impedido de acceder a un horario o carece de una cobertura con sus obras sociales/prepagas (cerca del 7%).

Por último, el uso de redes sociales e IA apareció como factores asociados con una mayor sintomatología ansiosa y malestar emocional. El profesor Martín De Lellis, titular regular de la Cátedra I de Salud Pública/Salud Mental, consideró que el uso de la IA con fines terapéuticos "es un hecho que se está multiplicando", con foco en las capas sociales más jóvenes, ante una falta de acceso a la atención de calidad.

De Lellis denunció que en un contexto de "grandes presiones para hacer un uso más restringido de los recursos" las diversas instituciones apelan a aplicar "barreras a su accesibilidad" y enumeró ejemplos del sistema de salud privado como los copagos, la reducción de horarios de atención, la habilitación de centros de tratamiento en lugares alejados y trámites administrativos fatigosos para autorizar prestaciones.

Al ser consultada sobre cambios de las consultas en el último tiempo la Lic. Patricia Hamra detalló que a partir de 2025 las consultas aumentaron significativamente y enumeró afecciones como el trastorno de ansiedad, la depresión con componentes ansiosos y los ataques de pánico entre las más frecuentes.

Pedidos de consultas se vincularon a problemáticas económicas en el último año pero en 2026 la situación económica pasó a convertirse en razón de abandono de tratamientos.