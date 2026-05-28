Brown avanza con nuevas luces LED en la zona del Puente de Burzaco

El Municipio de Almirante Brown continúa con el histórico recambio lumínico en el distrito y suma nuevas obras en calles anexas al puente de Burzaco, en el marco de la transformación integral de la Ruta 4.
Región28/05/2026

NOTA 3El proyecto contempla cerca de 70 columnas y más de 100 equipos LED para reforzar la seguridad y mejorar la visibilidad en una de las zonas de mayor circulación vehicular y peatonal del distrito.

 

El Municipio de Almirante Brown informó que está llevando adelante el histórico recambio de luminarias con tecnología LED en distintos puntos del distrito y avanza actualmente con nuevos trabajos en calles anexas al puente de Burzaco, en el marco de las mejoras vinculadas a la obra integral de la Ruta 4.

 

En ese sentido, se realizan trabajos sobre la colectora, desde Amenedo hasta Lupo, en la zona del puente de Burzaco, donde se colocan nuevas columnas y equipos LED para reforzar y modernizar la iluminación.

 

En una primera etapa, los trabajos se concretaron desde el puente hasta el Viaducto "Papa Francisco", donde se instalaron 14 columnas nuevas, 22 equipos LED y brazos dobles para iluminar tanto la colectora como la Ruta 4. Además, se incorporó iluminación específica en la pasarela peatonal, tanto en el cruce como en su parte más elevada.

 

Ahora, las tareas avanzan desde el puente en dirección hacia la rotonda El Vapor, replicando las mejoras ya ejecutadas. Allí actualmente se realizan las bases para las nuevas columnas que permitirán continuar ampliando el sistema lumínico.

 

En total, el proyecto contempla la colocación de cerca de 70 columnas y más de 100 equipos con tecnología LED. En algunos casos, se retiran postes antiguos para reemplazarlos por nuevas estructuras y también se incorporan luminarias en sectores que anteriormente no contaban con iluminación.

 

"Además, el plan incluye la iluminación debajo del puente ferroviario, sobre ambos lados de las vías, fortaleciendo la seguridad y la visibilidad en una zona de importante circulación vehicular y peatonal", indicó Mariano Cascallares.

 

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