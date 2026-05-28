Gray entregó nuevas tarjetas del Plan Más Vida en Esteban Echeverría

El intendente Fernando Gray encabezó la entrega de 73 tarjetas del Plan Más Vida destinadas a familias con niñas, niños y personas gestantes del distrito. El programa provincial busca reforzar la asistencia alimentaria en sectores vulnerables y ya alcanzó a 186 beneficiarios en Esteban Echeverría durante 2026.
Región28/05/2026

NOTA 4El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, encabezó la entrega de 73 tarjetas correspondientes al Plan Más Vida, durante un acto realizado en el 4° piso del Edificio Municipal.


“Sabemos que muchas familias atraviesan situaciones complejas y por eso es importante sostener políticas públicas que permitan acompañar la alimentación y el cuidado de niñas, niños y personas gestantes. El Estado tiene que estar presente cerca de quienes más lo necesitan”, expresó el jefe comunal.


Durante la jornada,  Fernando Gray estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Emiliano Valentino; el director general de Participación Comunitaria, Gastón Solimini; y representantes de la sucursal Monte Grande del Banco Provincia. 


El Plan Más Vida, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, está destinado a familias con niñas y niños de hasta 6 años y personas gestantes que no reciben la Tarjeta Alimentar.


En lo que va de 2026, el Municipio ya entregó 186 tarjetas en el distrito, en el marco de un trabajo para garantizar el acceso a la asistencia alimentaria. En 2025, a su vez, más de 800 personas fueron beneficiadas por este programa.

 

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