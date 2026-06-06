Adiós al Indio Solari

Ángel mío, ángel del mundo, los decálogos de un árbol derruido. La llegada del adiós a los queridos. Desde Halley a Lanús, de ahí hasta el tiempo, del tiempo a un dios malherido.
Cultura 06/06/2026

WhatsApp Image 2026-06-06 at 19.03.08De mi tierna adolescencia A esta especie de alzheimer en que vivo.

Por las tormentas eternas Pasearé Tu voz de aurora o de abismo.

Y ya entrado en la vejez en que me adentro, me harás bailar como un niño por los bosques destronados Que me vieran fugitivo.

 

Por Ramiro Guzmán Zuluaga.

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