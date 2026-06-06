Adiós al Indio Solari

Fiorella Amato llevará su propuesta musical a Turdera con un show íntimo en Casa NegraCultura 04/06/2026
La cantante, guitarrista y docente se presentará junto a Joaquín Nala en una puesta que combinará folclore y música melódica.
De mi tierna adolescencia A esta especie de alzheimer en que vivo.
Por las tormentas eternas Pasearé Tu voz de aurora o de abismo.
Y ya entrado en la vejez en que me adentro, me harás bailar como un niño por los bosques destronados Que me vieran fugitivo.
Por Ramiro Guzmán Zuluaga.