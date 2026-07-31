Ferraresi camina la provincia y fortalece el armado político de Axel Kicillof

El ex intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi visitó Zárate y San Nicolás, dos importantes distritos del norte bonaerense. Allí, se reunió con dirigentes gremiales y políticos de las centrales obreras, con los presidentes del PJ de cada distrito y con un centenar de vecinos y militantes en un club. Del encuentro participó también el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar y el histórico dirigente metalúrgico Naldo Brunelli.

"Tenemos que construir una mayoría para ganar las elecciones y transformar esta realidad, pero esa unidad tiene que ser de abajo hacia arriba, a partir de nuestras propuestas y con la comunidad organizada", expresó.

Además, durante el encuentro de la militancia realizado en el Club San Nicolás, el presidente del PJ de Avellaneda dejó en claro que otra de sus prioridades es la Educación. "Hay que discutir la educación y comenzar por debatir el salario, además de trabajar en cómo bajar el ausentismo. Es una construcción colectiva en la que todos tenemos que aportar, y ahí es donde resulta fundamental una reforma tributaria", sostuvo.

"Nosotros queremos un Estado eficaz. Por eso, cuando gobernamos, las políticas deben ser universales y no testimoniales, porque estas últimas no resuelven los problemas estructurales. Las políticas universales llegan a todos. Tenemos que lograr un Estado que genere equilibrio y oportunidades", dijo Ferraresi ante la militancia.

Otra de sus definiciones fue: "No se trata de recursos, sino de decisión y organización para generar políticas y espacios que respondan a las necesidades de la gente. Para gobernar no hay que inventar nada; solo estudiar, trabajar y tomar decisiones".

Para cerrar, agregó: "Atravesamos momentos complejos, pero la sociedad, en este contexto, entiende que el único emergente que puede dar vuelta la historia es Axel. No estamos discutiendo una interna, estamos planificando el futuro".

Antes de participar del encuentro con la militancia, el ex mandatario estuvo en la sede de la UOCRA de Zárate, acompañado por el secretario general Julio González y su par de Avellaneda, Héctor Villagra, donde se reunió con dirigentes del Frente Grande y de diferentes sectores políticos y gremiales. También pasó por la sede de la CGT de San Nicolás y mantuvo una charla con la conducción del PJ de ese distrito y un grupo de dirigentes gremiales y políticos.