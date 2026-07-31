Fabiani y Eichel impulsaron una nueva Ronda de Negocios para las PyMEs

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, participaron de una nueva edición de la Ronda de Negocios de Almirante Brown 2026 junto a representantes de más de 80 pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del Parque Industrial de Burzaco, en una jornada de trabajo destinada a impulsar el desarrollo productivo, fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

La iniciativa se llevó adelante en la sede de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Almirante Brown, con la participación de unas 200 personas entre representantes de empresas industriales, comerciales, de servicios vinculados a la producción y profesionales de distintos rubros.

Durante toda la jornada se concretaron cientos de reuniones de trabajo entre representantes de más de 80 empresas del distrito y de la región, promoviendo el intercambio de experiencias, la generación de nuevos vínculos comerciales e institucionales y el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales.

En ese marco, Mariano Cascallares destacó que "en Almirante Brown seguimos impulsando políticas públicas que acompañan el crecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas, generando espacios para que puedan crear nuevos vínculos comerciales, intercambiar experiencias y fortalecer su desarrollo productivo".

Por su parte, Eichel sostuvo que “nuestro Parque Industrial, con más de 300 PyMEs, es uno de los grandes motores del trabajo y del crecimiento económico de nuestro distrito, por eso continuamos articulando acciones junto al sector privado y la Provincia para seguir generando más oportunidades de inversión, producción y empleo”.

La Ronda de Negocios de Almirante Brown se consolidó como una herramienta estratégica para promover el desarrollo económico local y regional. Desde su primera edición, realizada en 2018, ya se concretaron encuentros en 2021, 2022, 2024 y 2025, con un promedio de 120 empresas participantes y alrededor de 600 reuniones de negocios por edición, fortaleciendo la competitividad de las PyMEs, las grandes empresas y la articulación entre el sector público y privado.

La propuesta fue organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del Municipio de Almirante Brown, la Unión Industrial de Almirante Brown y la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB).

Participaron de la actividad el director de Desarrollo Productivo bonaerense, Pablo Gutiérrez; el presidente de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, Diego Ariel Rodríguez; la tesorera de la Unión Industrial de Almirante Brown, Roxana Rodríguez; el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda del Municipio, Pablo Pernicone; el subsecretario de la Agencia de Desarrollo Productivo, Leandro Gavioli, y la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini, entre otras autoridades.