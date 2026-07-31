La línea 195 reorganiza sus recorridos entre CABA y zona sur con nuevos servicios y cambios operativos

Moverse entre la Ciudad de Buenos Aires y la zona sur del Conurbano forma parte de la rutina diaria de miles de personas. Trabajo, estudio, turnos médicos o visitas familiares dependen, muchas veces, de un colectivo que llegue a horario y ofrezca un recorrido previsible. Por eso, cualquier modificación en una línea de alcance metropolitano impacta directamente en la organización cotidiana de quienes viajan todos los días.

En ese escenario, la línea 195 iniciará una nueva etapa. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía oficializó una reestructuración integral de sus recorridos mediante la Resolución 50/2026, con el objetivo de simplificar el esquema operativo y adecuarlo a la demanda actual. La empresa La Nueva Metropol S.A., responsable del servicio, continuará uniendo Retiro con distintos puntos de Berazategui y La Plata, aunque lo hará con un diseño diferente.

La principal novedad es la reducción de variantes. La línea dejará atrás el sistema de diez recorridos identificados con letras para pasar a operar con cinco servicios diferenciados entre comunes y expresos. La intención es facilitar la operación y ofrecer un esquema más claro para los pasajeros.

Un recorrido más simple para una conexión clave

Dentro de la nueva organización, los recorridos A y B serán los servicios comunes. El primero mantendrá la conexión entre la Estación Retiro y la Terminal de Ómnibus de La Plata utilizando como eje la avenida Leandro N. Alem y la Autopista Dr. Ricardo Balbín. El segundo unirá Retiro con la Rotonda Gutiérrez, en Berazategui, siguiendo el mismo corredor principal.

A su vez, habrá tres servicios expresos destinados a reducir los tiempos de viaje en determinados tramos. El recorrido C llegará hasta La Plata ingresando por calle 120, mientras que el D utilizará el acceso por avenida 32. El nuevo recorrido E conectará Retiro con la Rotonda Gutiérrez mediante un servicio rápido que replicará el trayecto del recorrido B.

Los cambios también alcanzan la frecuencia de circulación. Los servicios comunes funcionarán durante las 24 horas y deberán mantener una frecuencia mínima de nueve minutos en los horarios de mayor demanda. Los expresos, en tanto, circularán de lunes a viernes entre las 5 y las 23. Según la resolución, el recorrido C tendrá un intervalo mínimo de 36 minutos, el D de 72 minutos y el E de 33 minutos.

La normativa mantiene vigente el Grupo Tarifario Suburbano II de Jurisdicción Nacional y fija un parque mínimo de 42 unidades para sostener la prestación del servicio.

Para quienes utilizan la 195 a diario, el cambio implicará volver a mirar carteles, identificar nuevas variantes y revisar horarios antes de viajar. Puede parecer un detalle menor, pero en un sistema de transporte donde cada combinación cuenta, conocer el recorrido correcto puede significar llegar a tiempo al trabajo, a la facultad o a una consulta médica. Por eso, más allá de las modificaciones administrativas, la reorganización busca que una de las líneas históricas que une la Ciudad con el sur bonaerense siga respondiendo a las necesidades de una región que todos los días se mueve al ritmo de sus colectivos.