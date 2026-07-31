La Diócesis convoca a una peregrinación juvenil para fortalecer la comunidad

En un contexto donde la incertidumbre económica, la fragmentación social y el aislamiento atraviesan la vida cotidiana, la Diócesis de Lomas de Zamora vuelve a elegir la calle como espacio de encuentro. Este sábado organizará una peregrinación juvenil que unirá la Catedral Nuestra Señora de la Paz con la parroquia San Francisco de Asís de Llavallol, una iniciativa que trasciende el calendario litúrgico para convertirse en un mensaje dirigido a toda la comunidad.

La actividad forma parte del Año Jubilar Franciscano, que la Iglesia celebra durante 2026 al cumplirse ocho siglos del fallecimiento de San Francisco de Asís. Bajo el lema "Peregrinos de la paz y del bien", la convocatoria reunirá a jóvenes de parroquias, movimientos, instituciones educativas y organizaciones de toda la diócesis.

La concentración comenzará a las 13 frente a la Catedral de Lomas de Zamora, ubicada en Sáenz 438. Media hora después partirá la caminata hacia la parroquia San Francisco de Asís, en Moldes 302-330, donde los participantes compartirán un momento de descanso, podrán acceder al sacramento de la reconciliación y culminarán la jornada con la celebración de la misa prevista para las 16.

Una Iglesia que vuelve a caminar junto a los barrios

La peregrinación no aparece como un hecho aislado. En los últimos meses la Diócesis de Lomas de Zamora profundizó una presencia territorial que pone el acento en la comunidad y especialmente en los jóvenes, convencida de que la respuesta a muchas de las crisis actuales también necesita construirse desde los vínculos.

Un antecedente cercano fue la caminata realizada en Villa Fiorito durante el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Aquella movilización reunió a vecinos, organizaciones sociales, los Hogares de Cristo, la Fundación Vida Nueva y a la propia diócesis encabezada por monseñor Jorge Lugones SJ para visibilizar una problemática que golpea con fuerza a muchos barrios del Conurbano sur.

Lejos de plantear respuestas centradas únicamente en la sanción o el control, la convocatoria puso el foco en el acompañamiento, la prevención y la reconstrucción de lazos comunitarios. Ese mismo horizonte vuelve a aparecer en esta nueva propuesta, aunque desde una clave espiritual inspirada en el legado franciscano.

La parroquia San Francisco de Asís, además, integra el grupo de diez templos jubilares designados para este año, por lo que quienes realicen la peregrinación y cumplan las condiciones establecidas por la Iglesia podrán acceder a la Indulgencia Plenaria prevista para este tiempo jubilar.

En una época donde muchas instituciones buscan recuperar cercanía con la sociedad, la Diócesis de Lomas de Zamora parece haber tomado una decisión clara: salir al encuentro de la comunidad, caminar junto a los jóvenes y fortalecer una identidad construida desde el territorio. Porque cuando una sociedad atraviesa tiempos difíciles, también necesita lugares donde volver a encontrarse. Y muchas veces ese primer paso empieza, literalmente, caminando juntos.