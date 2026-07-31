Moroni profundiza su proyecto para Lanús y presentó el equipo con el que busca transformar la ciudad

El encuentro, organizado por La Libertad Avanza Lanús, sirvió para presentar públicamente a los equipos de profesionales que componen el espacio y que vienen elaborando propuestas para el distrito y dejó en evidencia una estructura cada vez más consolidada alrededor del concejal libertario.

Durante su discurso, Moroni propuso su plan con múltiples propuestas para Lanús: medidas de seguridad, prohibición de fotomultas y trapitos, empleo joven, habilitaciones de comercios express y más. "Lo difícil es tener el coraje de presentar un rumbo, formar un equipo y explicar cómo hacer que Lanús funcione", sostuvo.

Con una agenda de propuestas concretas y un armado territorial en expansión, el concejal continúa posicionándose como una de las principales figuras emergentes de La Libertad Avanza en la ciudad junto a la coordinadora en Lanús, Mariana Ayesa y la concejal Werenicz.