Moroni profundiza su proyecto para Lanús y presentó el equipo con el que busca transformar la ciudad

Frente a cientos de personas y con la presencia de los diputados nacionales Rubén Torres, Miriam Niveyro y Johanna Longo y del coordinador de la Tercera Sección Electoral, Fabricio Martínez, Nacho Moroni dio un nuevo paso en la construcción de su proyecto político para Lanús.
Política31/07/2026

WhatsApp Image 2026-07-31 at 23.48.11El encuentro, organizado por La Libertad Avanza Lanús, sirvió para presentar públicamente a los equipos de profesionales que componen el espacio y que vienen elaborando propuestas para el distrito y dejó en evidencia una estructura cada vez más consolidada alrededor del concejal libertario.

Durante su discurso, Moroni propuso su plan con múltiples propuestas para Lanús: medidas de seguridad, prohibición de fotomultas y trapitos, empleo joven, habilitaciones de comercios express y más. "Lo difícil es tener el coraje de presentar un rumbo, formar un equipo y explicar cómo hacer que Lanús funcione", sostuvo.

Con una agenda de propuestas concretas y un armado territorial en expansión, el concejal continúa posicionándose como una de las principales figuras emergentes de La Libertad Avanza en la ciudad junto a la coordinadora en Lanús, Mariana Ayesa y la concejal Werenicz.WhatsApp Image 2026-07-31 at 23.48.11 (2)

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-07-31 at 12.53.35

La Tintorería presentó su nuevo informe de opinión pública y trazó el mapa político de la provincia de Buenos Aires rumbo a 2027

Política31/07/2026
La segunda edición del informe de opinión pública de La Tintorería revela cómo evoluciona la confianza institucional, cuáles son los nuevos liderazgos que emergen en la sociedad, cómo se ordena la disputa entre el peronismo y La Libertad Avanza y qué escenarios comienzan a perfilarse en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027.
NOTA 3

Inseguridad en Quilmes fuertes críticas libertarias

Política31/07/2026
Estefanía Albasetti cuestionó la falta de patrullajes y el funcionamiento del sistema de prevención durante una sesión del Concejo Deliberante. También rechazó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo y respaldó la reforma de la Ley de Salud Mental.
Lo más visto
NOTA 3

Inseguridad en Quilmes fuertes críticas libertarias

Política31/07/2026
Estefanía Albasetti cuestionó la falta de patrullajes y el funcionamiento del sistema de prevención durante una sesión del Concejo Deliberante. También rechazó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo y respaldó la reforma de la Ley de Salud Mental.
WhatsApp Image 2026-07-31 at 12.53.35

La Tintorería presentó su nuevo informe de opinión pública y trazó el mapa político de la provincia de Buenos Aires rumbo a 2027

Política31/07/2026
La segunda edición del informe de opinión pública de La Tintorería revela cómo evoluciona la confianza institucional, cuáles son los nuevos liderazgos que emergen en la sociedad, cómo se ordena la disputa entre el peronismo y La Libertad Avanza y qué escenarios comienzan a perfilarse en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027.