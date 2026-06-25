INTA: el Gobierno busca recortar casi mil puestos y profundiza su reestructuración

El ajuste sobre el Estado argentino encontró en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria uno de sus frentes más sensibles. Mientras el Gobierno reivindica la necesidad de reducir gastos y achicar estructuras, avanza una iniciativa que busca desprenderse de cerca de 950 trabajadores del organismo encargado de buena parte de la investigación, transferencia tecnológica y asistencia técnica al sector agropecuario nacional.

La propuesta será nuevamente debatida en el Consejo Directivo del INTA y forma parte de una estrategia más amplia de reorganización impulsada por la administración nacional. El objetivo declarado es reducir aproximadamente un 20% la dotación actual, que ronda los 5.800 empleados distribuidos en estaciones experimentales, centros regionales y agencias de extensión a lo largo de país.

La paradoja aparece rápidamente en los números. Para concretar las desvinculaciones, el Estado debería desembolsar más de 101.700 millones de pesos en compensaciones. Es decir, un ajuste que requiere una fuerte erogación inicial para producir una reducción futura de gastos operativos.

El organismo que conecta ciencia, producción y territorio

El debate excede la discusión contable. El INTA no es una oficina administrativa convencional. Desde hace décadas funciona como una red de investigación aplicada, innovación tecnológica y extensión rural que vincula universidades, productores, cooperativas y economías regionales.

Detrás de cada estación experimental hay trabajos vinculados al mejoramiento genético, manejo de suelos, sanidad animal, desarrollo de semillas, adaptación climática y transferencia de conocimientos hacia pequeños y medianos productores. Por eso, cada reducción de personal genera interrogantes sobre la capacidad futura del organismo para sostener esas funciones.

El nuevo esquema de retiros voluntarios contempla diferentes modalidades según la edad de los trabajadores. Quienes tengan menos de 60 años podrían acceder a una compensación equivalente a un salario y medio por cada año de servicio. Para quienes se encuentran más cerca de la jubilación se establecen distintos topes que oscilan entre 12 y 24 remuneraciones.

Sin embargo, el plan presenta una limitación que ya genera resistencia interna. Para calcular las indemnizaciones solamente se computarían los años efectivamente trabajados en planta permanente, dejando afuera períodos desempeñados como becarios, contratados o bajo otras modalidades temporarias. En un organismo donde muchas trayectorias laborales comenzaron de esa forma, el punto no resulta menor.

La experiencia reciente tampoco ofrece demasiadas garantías de éxito. Un programa similar impulsado durante 2024 logró apenas unas 300 adhesiones, muy lejos de los objetivos planteados por las autoridades. Aun así, desde el inicio de la actual gestión ya se concretaron alrededor de 500 desvinculaciones.

El problema de fondo es más amplio que una cuestión de recursos humanos. El plan de retiros aparece acompañado por una reestructuración que incluye cierre de dependencias, reducción de agencias territoriales y debates sobre el destino de campos experimentales que forman parte del patrimonio científico y productivo acumulado durante décadas.

La lógica oficial sostiene que el Estado debe concentrarse en funciones mínimas y reducir estructuras consideradas sobredimensionadas. Sus críticos responden que el INTA no es solamente una nómina salarial sino una herramienta estratégica de desarrollo, especialmente para las economías regionales que difícilmente encuentren asistencia tecnológica equivalente en el sector privado.

La discusión, en definitiva, no gira únicamente alrededor de cuántos trabajadores permanecerán dentro del organismo. La pregunta más profunda es qué modelo de desarrollo productivo imagina la Argentina para las próximas décadas.