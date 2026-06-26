El Municipio de Alte Brown retomó la construcción de la Estación de Trenes de la Universidad Guillermo Brown

El Municipio de Almirante Brown puso nuevamente en marcha la construcción de la futura Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), una obra estratégica para fortalecer la conectividad y el desarrollo de toda la región.
Región26/06/2026

ggggggggggggggLos trabajos fueron retomados por la Comuna luego de una nueva licitación impulsada por el Municipio browniano. 

La nueva estación se ubicará entre Burzaco y Longchamps y mejorará significativamente la conectividad de numerosos barrios de la zona, beneficiará a los más de 6 mil estudiantes de la casa de altos estudios y potenciará el acceso al Parque Industrial de Burzaco, el segundo más importante de la provincia de Buenos Aires.

“La nueva Estación Ferroviaria es una gran noticia para miles de vecinos y vecinas. Se trata de una megaobra que mejorará la conectividad en toda esa zona, integrando a numerosos barrios, a nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown y al Parque Industrial de Burzaco", destacó Mariano Cascallares.

Y completó: “Además, con esta obra estamos haciendo historia ya que la última estación ferroviaria se creó en Almirante Brown hace 115 años, cuando se puso en funcionamiento la Estación de Longchamps”.

La obra contempla la construcción de andenes elevados enfrentados y un paso bajo nivel peatonal, además de infraestructura vial y ferroviaria, renovación de vías en el área de influencia de los andenes, señalización, boleterías, oficinas administrativas, iluminación LED y módulos SUBE. Además, todos los trabajos se llevan adelante respetando el patrimonio arbóreo y forestal existente.

 

 

 

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