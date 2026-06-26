Murió Ernestina País: conmoción por la pérdida de una voz querida de la televisión

La televisión argentina perdió este viernes a una de esas figuras que lograban algo cada vez más difícil: entrar a las casas con naturalidad. Ernestina País, periodista y conductora de 54 años, murió tras un accidente ferroviario ocurrido en un paso a nivel de San Isidro, una noticia que rápidamente generó conmoción entre colegas, amigos y miles de personas que la acompañaron durante décadas frente a la pantalla.

El hecho ocurrió en el cruce de Sáenz Peña y El Cano en Martínez, donde el automóvil que conducía, un Honda Civic, fue impactado por una formación del Tren de la Costa. El choque se produjo sobre el lado del conductor y provocó su muerte en el lugar. Bomberos, efectivos policiales y peritos trabajaron durante varias horas en la escena, mientras la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez.

Pero reducir a Ernestina País a la tragedia sería injusto.

Durante más de tres décadas construyó una carrera sólida en radio y televisión. Para muchos, su imagen quedó asociada a Mañanas Informales, el ciclo que compartió con Jorge Guinzburg, donde el humor convivía con la actualidad y la entrevista inteligente. Después llegarían otros programas, siempre con esa manera cercana de conducir que nunca necesitó estridencias para hacerse notar.

Peritos trabajan en el lugar.

En los últimos años eligió mostrar una faceta todavía más valiente. Habló públicamente de sus problemas de salud mental y de su recorrido frente a las adicciones, transformando una experiencia profundamente personal en un mensaje colectivo. Lo hizo sin buscar golpes de efecto, sino con la convicción de que pedir ayuda no debía ser motivo de vergüenza. Esa decisión la convirtió en una referencia para muchas personas que encontraron en su historia un motivo para animarse a hablar.

Hay conductores que pasan por la televisión y hay otros que dejan un clima. Ernestina pertenecía a ese segundo grupo. Tenía brillo, sí, pero de ese glitter que no encandila: el que acompaña, escucha y hace sentir al otro un poco más cerca.

Su partida deja un enorme vacío en los medios argentinos. Quedan sus programas, sus entrevistas y, sobre todo, la memoria de una mujer que entendió que la sensibilidad también podía ocupar un lugar central en la conversación pública. En tiempos donde muchas voces compiten por hacer más ruido, la de Ernestina será recordada por algo mucho más difícil: haber sabido conectar con la gente desde la honestidad.