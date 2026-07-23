EDICIÓN IMPRESA

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Los datos del INDEC confirman que la desaceleración de los precios no alcanzó para recomponer el bolsillo. En mayo, los salarios registrados crecieron por debajo de la inflación y profundizaron una tendencia que ya combina pérdida de poder adquisitivo con destrucción de empleo formal.
Operarios despedidos de la planta de Valentín Alsina realizaron una jornada de visibilización en la estación de Lanús junto a organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos. Denuncian despidos injustificados, un proceso de vaciamiento y advierten que el conflicto trasciende los límites de la fábrica.
El Municipio de Almirante Brown y el Ministerio de Seguridad bonaerense desplegaron un operativo integral en Don Orione con patrullajes, controles vehiculares e identificación de personas. La iniciativa forma parte de la estrategia local para fortalecer la prevención mediante presencia policial y herramientas tecnológicas.
El intendente Fernando Gray acompañó los festejos por el 75° aniversario del Club Unión Vecinal de Luis Guillón, donde se reconoció a vecinos y vecinas que marcaron la historia de una de las instituciones sociales y deportivas más representativas de Esteban Echeverría.
Forza, una cafetería que había apostado por el polo gastronómico de Lanús Este, bajó sus persianas en medio de la caída del consumo y el aumento de los costos. Su historia refleja el difícil presente que atraviesan los pequeños emprendimientos del Conurbano.