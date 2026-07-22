EDICIÓN IMPRESA

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El Centro de Operaciones Municipal de Almirante Brown reunió a intendentes de la Tercera Sección Electoral convocados por el Ministerio de Seguridad bonaerense para avanzar en una nueva Ley de Seguridad Pública que fortalezca el rol de los municipios, incorpore más tecnología y mejore la coordinación en la prevención del delito.
El Municipio de Lomas de Zamora ejecuta un importante proyecto de saneamiento hídrico y pavimentación en el barrio El Paredón, en Fiorito. La intervención busca mejorar el drenaje pluvial, reducir los anegamientos y optimizar la circulación con nuevas cañerías, sumideros, asfalto y desagües.
La Universidad Nacional de Lanús volverá a ofrecer recorridos interactivos, experiencias científicas y actividades lúdicas durante el receso invernal. La iniciativa, abierta a la comunidad, busca acercar la ciencia y la tecnología a chicos, jóvenes y adultos a través del juego y la experimentación.
Gray volvió a cargar contra Milei y profundizó su cruzada por el trabajo y la producciónRegión20/07/2026
El intendente de Esteban Echeverría retomó la ofensiva contra el Gobierno nacional tras el Mundial y expuso cifras sobre la caída del empleo registrado y los aportes previsionales. Su discurso, sostenido desde el inicio de la gestión libertaria, lo consolidó como una de las voces peronistas más activas en defensa de la industria y el mercado laboral.
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