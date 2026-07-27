Milei evitó anuncios sobre retenciones y el campo volvió a reclamar una baja definitiva

Las expectativas del campo estaban puestas en Palermo. La inauguración de la 138° Exposición Rural aparecía como el escenario ideal para que Javier Milei anunciara un nuevo recorte de las retenciones o alguna señal concreta hacia uno de los sectores que más respaldó políticamente a su Gobierno. Sin embargo, el Presidente eligió otro camino: prometió seguir reduciendo la presión fiscal sobre el agro, pero evitó cualquier definición de impacto inmediato.

El mensaje no sorprendió del todo. Días antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que no habría anuncios específicos. La estrategia oficial fue ratificar el rumbo sin comprometer recursos que hoy el equilibrio fiscal todavía no permite liberar. En otras palabras, el Gobierno volvió a ofrecer horizonte, pero no calendario.

Durante su discurso, Milei insistió en que el campo será uno de los protagonistas de un "cambio de época" y sostuvo que el sector aún produce con el peso de las retenciones sobre sus espaldas. También repasó las reducciones ya implementadas sobre distintos complejos productivos, como las economías regionales, los lácteos, la carne, el maíz, el trigo y la soja, cuya alícuota comenzó un sendero descendente que, según el cronograma oficial, continuará hasta 2028.

El reclamo rural sigue abierto mientras el Gobierno mira a Vaca Muerta

Antes del Presidente habló Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, quien respaldó el programa económico nacional, aunque dejó en claro que la agenda del sector todavía está lejos de agotarse. Reclamó eliminar definitivamente las retenciones, reducir la presión tributaria provincial y municipal, mejorar la infraestructura y avanzar con inversiones en caminos, puertos, ferrocarriles y conectividad.

El dirigente recordó que las cadenas agroindustriales aportan más de 83.000 millones de dólares a la economía argentina y sostuvo que la reducción parcial de los derechos de exportación permitió reinvertir alrededor de 6.000 millones de dólares en maquinaria, genética, pasturas y mejoras productivas. Para la entidad, esa experiencia demuestra que una menor carga impositiva termina impulsando mayor producción, empleo e inversión.

Sin embargo, el Gobierno enfrenta una restricción difícil de ignorar. Las retenciones siguen siendo una fuente relevante de ingresos fiscales en un programa económico que convirtió al superávit en su principal bandera política. Renunciar rápidamente a esa recaudación implicaría abrir un agujero que hoy el Tesoro no está dispuesto a asumir.

Por eso, dentro del oficialismo la apuesta estratégica mira más lejos. La expectativa es que el crecimiento de Vaca Muerta permita incrementar el ingreso de divisas y fortalecer las cuentas externas. Si la energía consolida ese aporte, el Ejecutivo tendría mayor margen para acelerar una reducción de las retenciones sin comprometer el equilibrio fiscal.

La escena de Palermo volvió a mostrar esa tensión. El Gobierno y el campo coinciden en el diagnóstico sobre la necesidad de bajar impuestos, pero discrepan sobre los tiempos que impone la caja del Estado. Milei llevó promesas, la Sociedad Rural respondió con nuevos reclamos y las retenciones siguen ocupando el mismo lugar incómodo: todos dicen que deben desaparecer, pero nadie puede explicar con precisión cuándo llegará ese momento.