Votómetro Argentina: un nuevo modelo de análisis proyecta un escenario de balotaje entre Milei y Kicillof

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, la discusión política comienza a dejar de girar exclusivamente sobre encuestas individuales para incorporar herramientas capaces de integrar grandes volúmenes de información y proyectar escenarios electorales.

En ese marco fue presentado el Votómetro Argentina – Julio 2026, una iniciativa desarrollada por Daniela Aruj junto a la Fundación CIGOB y RED LINES que busca ofrecer una lectura más amplia del escenario político nacional a partir de la combinación y ponderación de estudios de opinión pública.

Una metodología que va más allá de una encuesta

A diferencia de los relevamientos tradicionales, el Votómetro no mide una única fotografía de la opinión pública. Su propuesta consiste en integrar múltiples estudios, ordenarlos según distintos criterios metodológicos y construir escenarios probabilísticos mediante modelos estadísticos.

Según explica el informe, cada encuesta es evaluada considerando factores como el momento de realización, la calidad histórica de la consultora, posibles sesgos sistemáticos, el contexto editorial y la metodología utilizada. Posteriormente, esa información alimenta miles de simulaciones que permiten estimar cuáles son los escenarios más probables.

El documento señala que para esta edición fueron procesadas 121 encuestas nacionales, convirtiéndose en una herramienta orientada tanto a analistas como a comunicadores interesados en comprender las tendencias del escenario electoral.

Milei mantiene el liderazgo, pero con imagen negativa

Uno de los principales indicadores del informe corresponde a la evaluación presidencial.

El Votómetro ubica la aprobación ponderada de Javier Milei en 39,2%, mientras que la desaprobación alcanza el 56,2%, dejando un saldo negativo de 17 puntos porcentuales. El trabajo aclara que este indicador surge de la integración de todas las mediciones disponibles desde el inicio de la gestión presidencial.

La Libertad Avanza continúa al frente de la intención de voto

Respecto del escenario electoral, el informe ubica a La Libertad Avanza como la primera fuerza con 34,4% de intención de voto.

Detrás aparece el Peronismo, con 27,4%, mientras que el espacio identificado como PRO/Juntos registra 5,9%, seguido por el Frente de Izquierda con 5,4% y Provincias Unidas con 3,9%. El estudio también señala que aún existe un 16,1% de indecisos, un dato relevante considerando que, hasta el momento, el único candidato oficialmente confirmado es Javier Milei.

El escenario más probable: balotaje

Quizás la principal conclusión del trabajo sea la proyección de escenarios electorales.

Las simulaciones realizadas muestran que existe apenas un 3% de probabilidad de que La Libertad Avanza logre imponerse en primera vuelta sin necesidad de balotaje, mientras que el 97% de los escenarios proyectan una segunda vuelta presidencial.

En ese escenario, el informe sostiene que los dos candidatos con mayores probabilidades de acceder al balotaje serían Javier Milei y Axel Kicillof, manteniendo el esquema de polarización que reflejan la mayoría de las encuestas nacionales.

Una elección todavía abierta

El documento concluye que, pese a la ventaja actual del oficialismo en intención de voto, la elección permanece abierta.

La existencia de un importante porcentaje de indecisos, la falta de definiciones en la mayoría de las candidaturas opositoras y el tiempo restante hasta los comicios impiden considerar consolidado el escenario electoral.

Por eso, el Votómetro sostiene que, si bien el escenario base continúa siendo un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof, la evolución de las candidaturas y de la opinión pública durante los próximos meses será determinante para confirmar o modificar esa tendencia.