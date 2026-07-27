Preocupan dos brotes de triquinosis en Buenos Aires: ya se confirmaron cerca de 55 casos

La triquinosis volvió a encender una señal de alerta en la provincia de Buenos Aires. Dos brotes detectados en las últimas semanas dejaron alrededor de 55 personas afectadas en los partidos de Junín, Lincoln y Leandro N. Alem, obligando a desplegar operativos sanitarios, controles bromatológicos e investigaciones para frenar la circulación de alimentos contaminados.

Aunque ambos episodios ocurrieron en una misma región de la provincia, las autoridades aclararon que no existe relación entre ellos. Se trata de dos focos completamente distintos, pero que vuelven a poner sobre la mesa un problema que cada invierno reaparece asociado a la elaboración y comercialización de chacinados sin controles sanitarios.

Dos focos diferentes y un mismo riesgo para la salud

El primero de los casos fue detectado en la Unidad Penitenciaria N° 49 de Junín. Allí, 18 internos comenzaron a presentar síntomas compatibles con triquinosis luego de consumir un chorizo casero que había ingresado durante una visita. Tras la intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense, la Municipalidad de Junín y la Región Sanitaria III, se logró recuperar parte del alimento y los análisis realizados por el Laboratorio Regional de Bromatología confirmaron la presencia de Trichinella spiralis, el parásito responsable de la enfermedad.

La investigación permitió reconstruir que el embutido habría sido adquirido en un puesto de venta informal ubicado sobre la Ruta Nacional 7, en jurisdicción de General Rodríguez. De acuerdo con la información oficial, el episodio quedó circunscripto al ámbito de la unidad penitenciaria y no se detectaron casos vinculados con ese alimento fuera del establecimiento.

El segundo brote tuvo un impacto mucho mayor en la comunidad. La investigación comenzó en Lincoln tras la internación de un vecino con síntomas compatibles con triquinosis y derivó en inspecciones sobre una carnicería donde se elaboraban y comercializaban chacinados. Los análisis detectaron larvas del parásito en distintos productos, lo que motivó la clausura preventiva del comercio y el decomiso de 77 kilos de carne de cerdo, embutidos y mercadería cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Las autoridades sanitarias vincularon a ese establecimiento 37 casos, distribuidos entre Lincoln, la localidad de El Triunfo y El Dorado, en el partido de Leandro N. Alem. Entre las personas afectadas hay niños de 6, 13 y 15 años. La mayoría evolucionó favorablemente con tratamiento ambulatorio, aunque dos pacientes requirieron internación durante la etapa inicial.

Según la investigación, los chacinados eran elaborados con carne de cerdo proveniente de faena clandestina y sin controles sanitarios, una de las principales vías de transmisión de esta enfermedad zoonótica que puede provocar complicaciones graves cuando no se diagnostica y trata a tiempo.

A partir de este episodio, la Secretaría de Salud de Lincoln presentó una denuncia penal contra el propietario del comercio por un presunto delito contra la salud pública, mientras que personal del Senasa, organismos provinciales y la Justicia trabajan para determinar el origen de los animales utilizados.

Los dos brotes vuelven a dejar una enseñanza que excede a los municipios afectados. Comprar alimentos únicamente en comercios habilitados y evitar productos de origen desconocido sigue siendo la principal herramienta para prevenir una enfermedad que, pese a ser completamente evitable, continúa apareciendo cada año y pone en riesgo la salud de decenas de familias bonaerenses.