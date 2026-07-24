Jorge Macri se tiñe de violeta y acelera un acuerdo con Milei para buscar la reelección en la Ciudad

El jefe de Gobierno volvió a abrir la puerta a una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Mientras endurece su discurso para alinearse con Javier Milei, los libertarios avanzan con su propio armado y todavía no definen si lo acompañarán o competirán por la Ciudad.
 
Política24/07/2026

NOTA JORGE MACRIHace tiempo que Jorge Macri entendió que el amarillo ya no alcanza para ganar una elección en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, cada declaración pública parece un paso más hacia el violeta. El jefe de Gobierno volvió a dejar abierta la posibilidad de reeditar la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza para competir en 2027 y, de paso, empezó a mostrar que está dispuesto a hablar el idioma político del mileísmo si eso le garantiza seguir sentado en Uspallata.

El mensaje no fue casual. Macri volvió a instalar que el verdadero adversario es el peronismo y planteó que ambas fuerzas deben encontrar un mecanismo para evitar que el kirchnerismo intente alcanzar el control de la Ciudad. Traducido a la lógica de la rosca: el alcalde quiere ser el candidato de una coalición entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque para lograrlo deba exagerar cada vez más su sintonía con la Casa Rosada.

No es un movimiento improvisado. Durante los últimos meses, el vínculo legislativo entre ambos espacios se fortaleció. La aprobación de la reforma de la ley Anti Trapitos, la ampliación del Presupuesto porteño y el intercambio de apoyos para iniciativas económicas como el RIGI y el RIMI local dejaron en evidencia que el entendimiento político existe y funciona cuando los intereses convergen.

 

El problema de Macri no está en el PRO, sino en los libertarios

Sin embargo, la ecuación tiene una variable que el jefe de Gobierno no controla. Mientras él envía señales permanentes de acercamiento, en La Libertad Avanza nadie parece dispuesto a regalarle la candidatura.

Karina Milei ya puso en marcha el armado electoral porteño y reunió a Pilar Ramírez junto a legisladores y equipos técnicos para comenzar a diseñar la estrategia hacia 2027. Allí no se discutió una alianza con el PRO, sino un proyecto propio de gobierno. La agenda incluyó problemas urbanos como la gestión de residuos, las barreras ferroviarias y el desarrollo del sur porteño, temas con los que el oficialismo nacional busca construir identidad política en un distrito históricamente dominado por el macrismo.

Además, el nombre del futuro candidato libertario sigue abierto. La salida de Manuel Adorni de la carrera electoral modificó el tablero y Patricia Bullrich aparece como una de las dirigentes con mayor potencial competitivo, aunque en su entorno todavía evitan confirmar cuál será su destino político.

En ese escenario, Jorge Macri intenta llegar antes que nadie al mostrador de las candidaturas. Su estrategia consiste en demostrar que representa la continuidad natural del bloque antikirchnerista y que una interna entre aliados solo favorecería al peronismo.

Pero en política las afinidades ideológicas pesan menos que las relaciones de fuerza. La Libertad Avanza ya dejó en claro que no construye para sostener socios, sino para reemplazarlos cuando encuentra la oportunidad. Por eso, mientras Jorge Macri cambia lentamente el amarillo por el violeta, del otro lado todavía no deciden si lo invitarán a la foto o si directamente le apagarán la luz del estudio antes de que empiece la campaña.

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