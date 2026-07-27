Casi la mitad de los jóvenes argentinos vive en situación de vulnerabilidad, según un informe de la UBA

Hay estadísticas que hablan de economía y otras que cuentan historias. Detrás del dato que señala que el 48,9% de los jóvenes argentinos vive en condiciones de vulnerabilidad aparecen trayectorias marcadas por trabajos inestables, estudios interrumpidos, dificultades para acceder a la salud y una incertidumbre que se volvió parte de la vida cotidiana. El diagnóstico surge de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que pone el foco en una generación que intenta construir un proyecto de vida con recursos cada vez más limitados.

El relevamiento fue desarrollado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 por un equipo del Ciclo Básico Común (CBC), en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA). A partir de 1.002 entrevistas presenciales en todo el país, los investigadores analizaron no solo la situación económica de los jóvenes, sino también sus condiciones de vida, sus expectativas y las barreras que enfrentan para integrarse plenamente a la sociedad.

Un entramado de dificultades que va mucho más allá del ingreso

Uno de los hallazgos más preocupantes es la consolidación del grupo conocido como "Triple Ni". Se trata de jóvenes que no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo. Según la investigación, este segmento representa un tercio de los jóvenes vulnerables y refleja una situación de aislamiento social que debilita los vínculos con la educación, el trabajo y los espacios de pertenencia.

Incluso entre quienes logran insertarse laboralmente, la realidad dista de ser estable. El 70% desarrolla alguna actividad, pero la mayoría lo hace en condiciones de informalidad, principalmente en comercio, construcción y tareas de cuidado. Esa precariedad tiene efectos concretos: el 78% no cuenta con obra social ni cobertura privada y depende exclusivamente del sistema público de salud.

La educación también aparece como un punto crítico. Seis de cada diez jóvenes vulnerables no finalizaron el nivel secundario. Apenas el 32,8% obtuvo ese título y solo el 6,7% accedió a estudios terciarios o universitarios. Sin embargo, el deseo de progresar sigue presente. El 87,5% considera que continuar estudiando mejoraría su calidad de vida, una señal de que las aspiraciones permanecen incluso cuando las oportunidades escasean.

El informe también pone la lupa sobre la salud mental. Más del 70% manifestó sufrir ansiedad o nervios de manera frecuente y la mitad reconoció atravesar episodios de desgano o depresión. A esto se suman dificultades para dormir y problemas para controlar el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, una situación que se agrava en los contextos de mayor vulnerabilidad.

Las condiciones habitacionales completan ese panorama. Casi la mitad vive en hogares con cinco o más integrantes y el 57% afirmó que sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes. Pese a ese escenario, las expectativas de futuro no desaparecen. Conseguir un empleo mejor y acceder a una vivienda propia encabezan los principales proyectos para los próximos años.

Aunque el estudio abarca todo el país y señala que el 73% de los jóvenes vulnerables reside fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, muchas de las problemáticas relevadas forman parte de la realidad cotidiana de numerosos barrios del Conurbano. Allí, donde el esfuerzo individual muchas veces choca con condiciones estructurales adversas, los datos de la UBA recuerdan que la vulnerabilidad juvenil no puede explicarse por una sola causa.