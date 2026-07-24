Advierten que la desocupación crece en la provincia y el Conurbano profundiza el deterioro del empleo

El mercado laboral bonaerense sigue perdiendo solidez. Mientras distintos sectores productivos enfrentan despidos, suspensiones y cierres de empresas, la desocupación volvió a crecer en los principales aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires y la subocupación avanzó hasta convertirse en otra señal del deterioro económico. La advertencia llegó desde el Ministerio de Economía bonaerense, que difundió un análisis elaborado sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

Según los datos presentados por el ministro Pablo López, la tasa promedio de desocupación en los seis principales aglomerados urbanos pasó del 8% en el primer trimestre de 2023 al 9,5% en igual período de 2026. Esa diferencia equivale a 137.000 bonaerenses más sin trabajo en apenas tres años.

Aunque Mar del Plata fue la ciudad con el mayor salto en la tasa de desempleo, el foco económico también se concentra sobre el Conurbano bonaerense. Allí no solo aumentó la desocupación, sino que además se profundizó la subocupación, un indicador que refleja a quienes conservan un empleo, pero trabajan menos horas de las que necesitan para sostener sus ingresos.

El Conurbano concentra el mayor impacto de la crisis laboral

En los partidos del Gran Buenos Aires, la desocupación pasó del 8,3% al 9,7%, consolidando un deterioro de 1,4 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la subocupación avanzó del 8,9% al 12,1%, uno de los incrementos más importantes registrados en toda la provincia.

El crecimiento de la subocupación constituye una de las señales más preocupantes del relevamiento. No se trata solamente de personas que perdieron su empleo, sino también de trabajadores que siguen ocupados, pero cuyos ingresos dejaron de alcanzar porque trabajan menos horas de las que demandan o porque sus actividades perdieron dinamismo.

El informe muestra además que el deterioro atraviesa prácticamente todo el territorio bonaerense. Mar del Plata encabezó el aumento del desempleo al pasar del 4,9% al 9,3%, mientras que Bahía Blanca-Cerri escaló del 7,8% al 10,1% y San Nicolás-Villa Constitución del 8,6% al 10,4%. En Gran La Plata la desocupación subió hasta el 7,8%, pero el dato más crítico fue la explosión de la subocupación, que prácticamente se duplicó al crecer del 9,3% al 18,2%.

El promedio provincial también refleja ese deterioro. La subocupación aumentó del 9% al 12,3%, confirmando que la crisis ya no se expresa únicamente en la pérdida de puestos laborales, sino también en una creciente precarización de quienes continúan trabajando.

El impacto alcanza además a distintos grupos de la población. Entre los jóvenes varones de hasta 29 años la desocupación aumentó del 14,4% al 16,7%, mientras que entre los adultos de 30 a 64 años también se verificaron incrementos tanto para hombres como para mujeres.

Los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía bonaerense muestran que el mercado laboral continúa deteriorándose en un contexto de menor actividad económica. Cuando crecen al mismo tiempo la desocupación y la subocupación, el problema deja de ser únicamente cuántos consiguen trabajo. También empieza a importar cuántos logran vivir de él.