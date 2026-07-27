Almirante Brown realizará una jornada gratuita para cuidar el corazón en homenaje a René Favaloro

El Municipio de Almirante Brown informó que, en homenaje al doctor René Favaloro, el próximo miércoles 29 de julio se llevará adelante en la localidad de José Mármol una jornada de salud dedicada a educar y concientizar a la comunidad sobre los cuidados del corazón.

La actividad realizada en reconocimiento a la labor y el invaluable legado científico del doctor René Favaloro tendrá lugar de 10 a 13 horas en el paseo Mural Dr. Favaloro, ubicado en las calles 4 de Enero y Mitre, en inmediaciones de la estación ferroviaria, precisamente en la fecha en que se conmemora un nuevo aniversario de su fallecimiento (29/7/2000).

En el lugar los vecinos podrán informarse con profesionales respecto de la importancia de hábitos saludables para cuidar nuestro corazón, destacando la importancia de la alimentación, la actividad física y el descanso.

Se realizará un circuito de postas con charlas a cargo de médicos generalistas, nutricionistas y profesionales de educación física. Entre otros servicios, además se sumará la Casa de la Enfermería para que los vecinos puedan controlarse la presión y el azúcar en sangre.

Durante la jornada, promovida por la Comuna Browniana a través de la secretaría de Salud, se hará hincapié en la prevención y los controles que son claves para evitar enfermedades cardiovasculares.

“El Municipio continúa promoviendo acciones para fortalecer la prevención y el acceso a la salud, en esta oportunidad, con una jornada pensada no solo para reconocer la enorme labor del doctor René Favaloro sino para cuidar el corazón de los vecinos de nuestro distrito”, indicó al respecto Mariano

Cascallares.