Lomas organiza un torneo gamer gratuito en Fiorito para reunir a jóvenes de los barrios

Los videojuegos dejaron hace tiempo de ser un entretenimiento que ocurre puertas adentro.

En muchos barrios del Conurbano ya funcionan como un punto de encuentro entre adolescentes y jóvenes que encuentran en la tecnología una forma de compartir, aprender y construir vínculos. Bajo esa premisa, Lomas de Zamora prepara una nueva jornada gamer gratuita que reunirá competencias de e-sports, juegos recreativos y actividades pensadas para vecinos de distintas edades.

La cita será el jueves 30 de julio, desde las 14, en el Punto Digital Fiorito, ubicado sobre la avenida Presidente Perón y Recondo. Durante toda la tarde, el espacio se convertirá en una arena de juego donde convivirán consolas, pantallas gigantes, desafíos grupales y clásicos de mesa, con el objetivo de transformar la tecnología en una experiencia colectiva.

Mucho más que videojuegos: un espacio para encontrarse y aprender

La propuesta estará organizada en distintos sectores para que cada participante encuentre su lugar. Habrá espacios dedicados a las competencias, otros orientados al juego recreativo y un área destinada a los desafíos más populares del universo gamer.

Durante las primeras horas de la actividad se desarrollarán partidas de títulos deportivos, juegos de pelea, propuestas de movimiento con sensores y clásicos que combinan estrategia e ingenio. Más tarde llegará el turno de dos de los videojuegos con mayor convocatoria entre los jóvenes: Free Fire y Among Us, cuyas competencias pondrán a prueba la coordinación, la comunicación y la capacidad para tomar decisiones en equipo.

La organización dispondrá de todos los equipos necesarios para participar. Consolas, joysticks y pantallas estarán preparados para recibir a los jugadores, que únicamente deberán concurrir con su teléfono celular cargado y haberse inscripto previamente a través del formulario habilitado por el Municipio.

La iniciativa forma parte de una política que busca acercar las nuevas tecnologías a los barrios y generar oportunidades de acceso para quienes muchas veces encuentran limitaciones económicas o de infraestructura para desarrollar este tipo de actividades.

El Punto Digital Fiorito representa uno de esos espacios. Desde su apertura en 2021 se consolidó como un centro comunitario donde la innovación tecnológica convive con la capacitación gratuita. Además de contar con salas equipadas con computadoras, consolas, proyectores y equipamiento audiovisual, todos los meses ofrece cursos destinados a fortalecer habilidades digitales.

En ese mismo edificio ya participaron cientos de vecinos en propuestas vinculadas a producción de contenidos para redes sociales, inteligencia artificial, podcast, video, diseño gráfico, cine y herramientas digitales orientadas tanto al estudio como al trabajo.

En un contexto donde la industria de los videojuegos crece año tras año y los e-sports ocupan un lugar cada vez más importante entre las nuevas generaciones, iniciativas como esta buscan aprovechar ese interés para construir comunidad.

No se trata solamente de competir o pasar un buen rato frente a una pantalla. También significa abrir un espacio donde chicos y chicas de distintos barrios de Lomas puedan encontrarse, compartir una experiencia común y descubrir que la tecnología puede ser una puerta hacia nuevas formas de aprender, crear y proyectar su futuro.