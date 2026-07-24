Un proyecto reabre el debate por la autonomía y capacidades de los municipios en la provincia de Buenos Aires

En la política bonaerense hay discusiones que aparecen cada tanto y vuelven a guardarse en un cajón. La autonomía municipal es una de ellas. Pero esta vez, desde un distrito de poco más de diez mil habitantes, el debate volvió a golpear la puerta. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, consiguió el respaldo de más de dos tercios del Concejo Deliberante para poner en marcha la redacción de una Carta Orgánica propia, una herramienta que, si prospera, podría cambiar la forma en que los municipios se gobiernan dentro de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta no es menor. Los 135 municipios bonaerenses todavía funcionan bajo una Ley Orgánica sancionada en 1958. En otras palabras, todos administran sus ciudades con reglas diseñadas hace casi siete décadas. Mientras la Constitución Nacional, desde la reforma de 1994, reconoce la autonomía municipal, la Constitución bonaerense nunca terminó de traducir ese principio en facultades concretas para los gobiernos locales.

Más poder para los municipios, más ruido en la política

La iniciativa de Echarren busca que Castelli deje de ser solamente una administración ejecutora de decisiones provinciales y pueda definir sus propias reglas institucionales. La futura Carta Orgánica permitiría establecer criterios propios para cuestiones vinculadas al desarrollo urbano, el ambiente, la producción, la vivienda, la política tributaria e incluso aspectos de su organización política.

El proyecto prevé convocar una Convención Constituyente integrada por los diez concejales del distrito y otros diez representantes elegidos por voto popular, que tendrían hasta seis meses para redactar el nuevo texto.

La idea tampoco nació ayer. En 2020, el municipio ya había intentado abrir este camino mediante una demanda presentada ante la Corte Suprema para cuestionar artículos de la Constitución bonaerense. El máximo tribunal entendió que la discusión debía resolverse primero en el ámbito judicial provincial, pero el planteo nunca desapareció del mapa político.

Claro que cuando en Argentina se habla de cambiar reglas institucionales, enseguida aparece otra discusión. Algunos dirigentes de la oposición, entre ellos el senador del PRO Alejandro Rabinovich, interpretaron que detrás de la autonomía municipal también podría esconderse un intento de habilitar reelecciones indefinidas de intendentes. No es un dato menor: Echarren gobierna Castelli desde 2011 y atraviesa su cuarto mandato consecutivo.

El jefe comunal rechaza esa lectura y sostiene que la autonomía no debe confundirse con perpetuarse en el poder. Incluso planteó que los límites a las reelecciones deberían existir, aunque cada municipio tendría que tener la facultad de definirlos dentro de su propia Carta Orgánica.

Más allá de esa controversia, el debate de fondo parece bastante más amplio que el futuro político de un intendente. En una provincia con realidades tan distintas como el Conurbano, el interior agrícola, los puertos y las ciudades turísticas, la discusión pasa por cuánto margen de decisión deben tener los municipios para resolver problemas que conocen mejor que nadie. Porque, al final del día, un país verdaderamente federal difícilmente pueda sostener municipios que sigan funcionando apenas como ventanillas administrativas de un poder central. Esa es la discusión que Castelli acaba de poner nuevamente sobre la mesa.