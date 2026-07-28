Cae búnker narco en Budge y hay una mujer con pasta base

Hay movimientos que, para un barrio, dejan de ser invisibles. Personas que entran y salen en pocos minutos, recorridos repetidos a cualquier hora y una casa que parece tener siempre la puerta entreabierta. En Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, esa rutina terminó bajo la lupa de la Justicia y derivó en un operativo que desarticuló un presunto punto de venta de estupefacientes.

La investigación concluyó con la detención de una mujer de 31 años, señalada como la responsable del inmueble allanado, donde la Policía Federal Argentina secuestró más de un kilogramo de pasta base, además de cocaína, marihuana y distintos elementos vinculados con la comercialización de drogas.

El expediente comenzó a construirse en junio, cuando una denuncia anónima alertó sobre posibles maniobras de narcomenudeo en una vivienda ubicada sobre la calle La Fontaine al 1700. A partir de esa información, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza iniciaron tareas de vigilancia y recolección de pruebas para determinar qué ocurría detrás de esa fachada aparentemente común.

Un allanamiento que confirmó las sospechas

Con el avance de la pesquisa, los investigadores reunieron elementos que permitieron solicitar una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 5 de Lomas de Zamora, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 del mismo Departamento Judicial.

El procedimiento permitió confirmar parte de las sospechas que habían motivado la investigación. Dentro de la vivienda fueron hallados más de un kilo de pasta base, distribuido entre dosis listas para su comercialización y una piedra compacta de mayor tamaño.

También se incautaron envoltorios con cocaína y marihuana, una balanza de precisión utilizada para el fraccionamiento, documentación considerada de interés para la causa y un automóvil que, según la hipótesis de los investigadores, habría sido empleado para el traslado y la distribución de los estupefacientes.

En el operativo también participó Fénix, un perro entrenado para la detección de drogas, cuya intervención facilitó la inspección integral del inmueble y el hallazgo de las sustancias.

La mujer quedó detenida y fue puesta a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley de Drogas, mientras la investigación continúa abierta para establecer si el punto de venta funcionaba de manera aislada o si integraba una red de comercialización más amplia.

En los barrios del conurbano, el narcomenudeo rara vez se presenta con grandes estructuras. Muchas veces se sostiene desde viviendas que se confunden con el paisaje cotidiano y donde la venta de droga se mezcla con la vida diaria del vecindario. Desarmar esos circuitos requiere tiempo, tareas de inteligencia y decisiones judiciales respaldadas por pruebas.

El allanamiento en Ingeniero Budge representa un paso en ese recorrido, aunque el verdadero desafío comienza después: impedir que, una vez apagadas las sirenas y retirados los móviles, otro punto de venta ocupe el lugar que acaba de quedar vacío.