El automovilismo regional tuvo una intensa jornada en Bahía Blanca

Por Florencia Belén Mogno.

La actividad del automovilismo zonal continuó consolidándose como uno de los motores deportivos más importantes del interior de la provincia de Buenos Aires. Cada fecha reunió a pilotos de distintos puntos de la región, quienes sostuvieron el crecimiento de las competencias gracias a un calendario que convocó tanto a protagonistas experimentados como a nuevas figuras.

Dentro de ese escenario, las categorías regionales mantuvieron un alto nivel de competitividad y ofrecieron carreras definidas por márgenes ajustados. El constante desarrollo técnico de los vehículos y la experiencia de los equipos permitieron que cada jornada presentara espectáculos atractivos para el público que acompañó desde los circuitos.

El sur bonaerense volvió a convertirse en un punto de referencia para el deporte motor. Sus autódromos recibieron competencias de relevancia y reafirmaron una tradición que también permitió el paso de las principales categorías nacionales, consolidando a la región como uno de los polos históricos del automovilismo argentino.

Un triunfo con autoridad

En ese contexto, Luciano "Lucho" Sobles se quedó con la primera final de la categoría Sport Prototipos, disputada en el Autódromo Ezequiel Crisol de Aldea Romana, en las afueras de Bahía Blanca. El piloto llegó a la competencia después de haber conseguido la pole position durante la clasificación y confirmó su gran presente al adjudicarse la victoria.

Sobles cruzó la bandera a cuadros en el primer lugar, mientras que Gonzalo Ochoa finalizó como escolta y Javier Baigorria completó el podio de una competencia que reunió a varios de los principales exponentes del automovilismo regional.

El resultado ratificó el buen momento del vencedor, quien además lideró el campeonato de pilotos y llegó a la temporada como subcampeón 2025 de la categoría, consolidándose como uno de los principales candidatos a pelear por el título.

Un escenario histórico

La fecha se desarrolló en el Autódromo Ezequiel Crisol, también conocido como Autódromo Aldea Romana, uno de los circuitos más importantes del sur argentino. Ubicado en las afueras del barrio Aldea Romana, próximo a la ciudad de Bahía Blanca, el escenario contó con distintos trazados, entre ellos uno de 3.324 metros, y recibió a lo largo de su historia competencias de categorías nacionales como el Turismo Competición 2000, el Top Race y el Turismo Nacional.

Además del triunfo de Sobles, la jornada dejó la destacada actuación de Estanislao Picado, quien clasificó en la quinta posición. El piloto formó parte de una categoría que reunió a competidores habituales del automovilismo zonal y regional de la provincia de Buenos Aires y Río Negro.

La competencia también tuvo un valor especial para el Sport Prototipos, que celebró su 40° aniversario. La fecha en Bahía Blanca representó un nuevo capítulo en la historia de una categoría que mantuvo su vigencia gracias al compromiso de pilotos, equipos y dirigentes, y que continuó siendo uno de los grandes atractivos del automovilismo regional argentino.

Fuente fotografías: P.H. Álvaro Nieto y @curvonfotos