Las PyMEs vuelven a encender la alarma: prevén otros 220 mil empleos menos por la caída del mercado interno

La recuperación económica que exhiben algunos indicadores macro todavía no llegó al corazón del entramado productivo argentino. Allí donde se genera buena parte del empleo privado, las PyMEs siguen acumulando señales de deterioro. La caída del consumo, el aumento de los costos, la apertura importadora y el acceso casi inexistente al crédito conforman un cóctel que empieza a trasladarse con mayor fuerza al mercado laboral. Las proyecciones del sector ya hablan de hasta 220 mil puestos registrados adicionales en riesgo antes de fin de año.

Un modelo que muestra dinamismo en pocos sectores y tensión en el resto

Los datos que surgen de distintos relevamientos coinciden en el diagnóstico. El Observatorio de la Unión Nacional de Emprendedores, Pymes y Productores (UNEPP) sostiene que el 58% de las empresas vende menos que durante 2025 y que el 73% define su situación actual como mala o regular. La presión financiera también crece: el 57% mantiene planes de pago con ARCA y un 22% ya perdió esos acuerdos por incumplimiento. Además, el 21% sufrió embargos durante el último año.

El estudio elaborado por Apyme junto con la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) dibuja un panorama igual de delicado. El 57,9% de las PyMEs registró una baja en sus ventas durante el primer semestre, el 60,5% terminó ese período con resultados económicos negativos y el 53,9% redujo el uso de su capacidad instalada. El deterioro ya impacta sobre el empleo: el 36,2% redujo personal durante el último trimestre y el 33,6% anticipa nuevas suspensiones, reducción de jornadas, despidos o no renovación de contratos durante lo que resta de 2026.

El acceso al financiamiento tampoco aparece como una salida. Apenas el 7,2% consiguió créditos en condiciones consideradas favorables, mientras la mitad de las empresas mantiene deudas financieras activas y evita nuevos préstamos debido al elevado costo de las tasas.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también advierten que el problema dejó de ser coyuntural. Su último informe señala que el 82,9% de los emprendedores no logró acceder a financiamiento durante el semestre y continúa señalando a la presión tributaria, la incertidumbre económica y la falta de capital como las principales barreras para producir e invertir.

Para el economista y docente de la UNPAZ Darío Federman, uno de los autores del estudio, el dinamismo que hoy muestran actividades como la minería, el petróleo y el gas no alcanza para irradiar crecimiento al resto de la economía. Se trata de sectores altamente concentrados y con baja capacidad para arrastrar al conjunto del tejido PyME, especialmente a las industrias manufactureras y al comercio.

La radiografía elaborada por Industriales Pymes Argentinos (IPA) profundiza esa preocupación. Según su presidente, Daniel Rosato, la industria acumula 28 meses consecutivos de deterioro del empleo formal y ya se perdieron 378.137 puestos registrados desde diciembre de 2023. Solo la industria manufacturera destruyó más de 52 mil empleos interanuales y el comercio casi 30 mil.

Rosato advierte que, si las condiciones actuales no cambian, la pérdida podría escalar hasta ubicarse entre 500 mil y 600 mil puestos formales hacia fines de este año. La combinación entre caída del consumo, apertura de importaciones, tarifas crecientes y elevados costos de producción vuelve especialmente vulnerables a sectores como el textil, el calzado, la metalurgia y los fabricantes de bienes de capital.

El consultor PyME Hernán De La Riva aporta otro síntoma de la fragilidad. Según explicó, el alargamiento de los plazos de pago refleja que las empresas ya no consiguen sostener sus flujos de caja y empiezan a trasladar las dificultades a toda la cadena productiva. Cuando los pagos se estiran indefinidamente, la crisis deja de ser individual y comienza a contagiar a proveedores, clientes y trabajadores.

Mientras tanto, el comercio electrónico continúa creciendo, aunque ya a un ritmo mucho menor que en años anteriores. Sin embargo, ni siquiera ese cambio en los hábitos de consumo alcanza para compensar una demanda interna que permanece debilitada y extremadamente heterogénea entre sectores y regiones.

Las PyMEs vuelven así a ubicarse en el centro de una vieja discusión de la economía argentina. Sin mercado interno vigoroso, sin crédito accesible y con costos que avanzan más rápido que las ventas, producir deja de ser una apuesta al futuro para transformarse en un ejercicio cotidiano de supervivencia. Y cuando las pequeñas empresas dejan de contratar, el ajuste deja de verse solamente en las estadísticas: empieza a sentirse en cada fábrica, cada comercio y cada barrio.