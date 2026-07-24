EDICIÓN IMPRESA

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Forza, una cafetería que había apostado por el polo gastronómico de Lanús Este, bajó sus persianas en medio de la caída del consumo y el aumento de los costos. Su historia refleja el difícil presente que atraviesan los pequeños emprendimientos del Conurbano.
Organizaciones sociales que protestaban por la baja del programa Volver al Trabajo fueron desalojadas por la Policía Federal en uno de los principales accesos entre Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires. La movilización se produjo en un contexto de fuerte deterioro social y económico en el Conurbano.
Vecinos de Longchamps, Glew, Burzaco, José Mármol y Don Orione Viejo avanzaron en la regularización dominial a través de la Ley Pierri. El trámite les permitirá acceder al título de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica a sus hogares.
La intendenta supervisó el avance de proyectos culturales, sociales y habitacionales en distintos puntos del distrito, entre ellos el futuro Museo Municipal Mercedes Sosa, el Centro Integral de los Derechos de las Infancias y Adolescencias y viviendas reactivadas por el Municipio.
Contador público, comerciante, dirigente del Grupo Pueyrredón y referente del peronismo bonaerense, Lucas Abd sostiene que la política debe recuperar el vínculo con quienes producen, generan empleo y construyen comunidad.