EDICIÓN IMPRESA

Con el trabajo conjunto entre el Municipio de Almirante Brown, la Fundación Causa Común, instituciones, comercios, iglesias y vecinos, finalizó una nueva edición de la Campaña Abrigar 2026. Las donaciones fueron destinadas al Cottolengo Don Orione y a Cáritas Glew para acompañar a quienes más lo necesitan durante el invierno.