EDICIÓN IMPRESA

EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas27/07/2026
Te puede interesar
EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas23/07/2026
EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas22/07/2026
EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas21/07/2026
EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas20/07/2026
EDICIÓN IMPRESAEdiciones impresas17/07/2026
Lo más visto
Con el trabajo conjunto entre el Municipio de Almirante Brown, la Fundación Causa Común, instituciones, comercios, iglesias y vecinos, finalizó una nueva edición de la Campaña Abrigar 2026. Las donaciones fueron destinadas al Cottolengo Don Orione y a Cáritas Glew para acompañar a quienes más lo necesitan durante el invierno.
Ferraresi: “La gente va a volver a confiar en nosotros si demostramos con hechos, no palabras”Región24/07/2026
Lo dijo en un encuentro con vecinos y militantes en Tres de Febrero, junto a la diputada Ana Luz Balor. Explicó el modelo de gestión que consolidó en Avellaneda y cómo se puede llevar a otras ciudades.
La Crossover llegará a la Bombonerita con un formato que buscará revolucionar el básquet espectáculoCultura 26/07/2026
La propuesta reunirá deporte, entretenimiento y cultura digital en un evento que contará con equipos liderados por influencers, celebridades y exjugadores. Durante dos jornadas, el estadio Luis Conde será escenario de una competencia con reglas innovadoras y una fuerte participación del público.
El petróleo supera los USD 100 y amenaza un ancla inflacionaria que utiliza el Gobierno para contener inflaciónActualidad27/07/2026
La escalada del Brent por la crisis en Medio Oriente vuelve a poner bajo presión el precio de los combustibles. Tras semanas utilizando a YPF para amortiguar el impacto, el Gobierno enfrenta un dilema: sostener el atraso de las naftas o trasladar el costo a toda la economía.
Preocupan dos brotes de triquinosis en Buenos Aires: ya se confirmaron cerca de 55 casosActualidad27/07/2026
Las autoridades sanitarias investigan dos focos independientes detectados en el noroeste bonaerense. Uno se originó en una unidad penitenciaria y el otro derivó en la clausura de una carnicería por comercializar productos elaborados con carne de origen clandestino.