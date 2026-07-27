EDICIÓN IMPRESA

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Ediciones impresas27/07/2026

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NOTA 5

La campaña Abrigar de Brown reunió ropa y frazadas para familias vulnerables

Región24/07/2026
Con el trabajo conjunto entre el Municipio de Almirante Brown, la Fundación Causa Común, instituciones, comercios, iglesias y vecinos, finalizó una nueva edición de la Campaña Abrigar 2026. Las donaciones fueron destinadas al Cottolengo Don Orione y a Cáritas Glew para acompañar a quienes más lo necesitan durante el invierno.