De Adrogué a Bariloche: Arturo, el perro rescatado por Brown que encontró nueva vida

El Municipio de Almirante Brown compartió una emocionante historia con final feliz: la nueva vida de Arturo, el perrito que fue rescatado a principios de año por el equipo de Zoonosis Brown tras ser encontrado en un grave estado de abandono y que hoy, completamente recuperado, disfruta de una vida llena de amor junto a su familia adoptiva en la ciudad de Bariloche.

Arturo había sido hallado en enero pasado luego del llamado de una vecina que alertó sobre la presencia de un perro abandonado en la intersección de la avenida Tomás Espora y la calle Arturo Illia, en Adrogué. En su honor recibió ese nombre y fue trasladado de inmediato al Centro de Sanidad Animal de Burzaco, donde fue sometido a dos cirugías y permaneció internado durante varias semanas hasta lograr recuperarse.

Una vez restablecido, el Municipio impulsó una campaña de adopción responsable para encontrarle un hogar definitivo. Fue entonces cuando Ana conoció su historia, se puso en contacto con el equipo de Zoonosis Brown y decidió adoptarlo. Desde marzo, Arturo vive con su nueva familia en Bariloche, donde dejó atrás para siempre el abandono y el sufrimiento.

"En una de las primeras nevadas desde que Arturo llegó a casa se despertó y descubrió todo cubierto de blanco. Fue muy emocionante verlo conocer la nieve. Es un perrito feliz, recuperó la salud, el pelo y, sobre todo, la alegría", expresó Ana, quien además compartió durante un llamado con la jefa de Gabinete, Paula Eichel, las imágenes de este momento tan especial.

En este contexto, Mariano Cascallares, destacó la labor realizada por el equipo de Zoonosis Brown y celebró esta historia con final feliz. "Cada rescate es una oportunidad para cambiar una vida. Arturo es el mejor ejemplo de que, con compromiso, amor y el trabajo de nuestros profesionales, es posible transformar el abandono en esperanza", sostuvo.

Desde la Comuna recordaron además la importancia de la tenencia responsable de animales y remarcaron que el trabajo diario del Centro Municipal de Sanidad Animal incluye rescates, atención veterinaria, castraciones y vacunación tanto en el edificio de Burzaco como en sus actividades itinerantes por el distrito.