Cortes, inundaciones y daños: el temporal castigó con fuerza al Sur del Conurbano

El primer temporal de gran intensidad desde el comienzo del ciclo de El Niño atravesó al Área Metropolitana de Buenos Aires con una velocidad que volvió a dejar al descubierto la fragilidad de las ciudades frente a lluvias concentradas en pocas horas. Entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, distintos puntos del Conurbano recibieron más de 60 y 70 milímetros en menos de dos horas, acompañados por actividad eléctrica, granizo y ráfagas que, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, podían superar los 90 kilómetros por hora.

El impacto más extendido se produjo sobre el suministro eléctrico. Pasada la medianoche, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad contabilizaba más de 70 mil usuarios sin servicio. Cerca de 63.600 correspondían al área de Edesur y algo más de 7.100 a Edenor.

En el sur del Conurbano, los cortes afectaron especialmente a Ezeiza, Esteban Echeverría, Berazategui, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Almirante Brown. También se registraron calles anegadas en Avellaneda, Lanús y Quilmes. La Plata volvió a quedar entre los puntos más castigados, con avenidas y sectores del casco urbano cubiertos de agua en pocos minutos.

Hacia el norte y oeste metropolitano, los problemas alcanzaron a Tigre, Pilar, Escobar y San Fernando, además de distintos barrios porteños atendidos por Edenor. La tormenta combinó caída de árboles, interrupciones del servicio y dificultades para circular en zonas bajas.

El episodio más grave en materia estructural ocurrió en Salto, donde ocho viviendas perdieron sus techos por la fuerza del viento. El director provincial de Defensa Civil, Fabián García, resumió la dimensión del riesgo con una comparación incómoda pero precisa: las grandes amenazas naturales de Buenos Aires no son los volcanes ni los tsunamis, sino las tormentas severas.

El sistema aeroportuario tampoco quedó al margen. Aeroparque suspendió temporalmente las operaciones en plataforma ante la alerta por actividad eléctrica. Hubo siete vuelos cancelados y al menos cinco con demoras importantes. En Ezeiza se contabilizaron 15 servicios demorados y tres aeronaves debieron ser desviadas hacia aeropuertos alternativos.

En Dock Sud, dentro del partido de Avellaneda, se produjo el derrumbe parcial del muelle 1 de la terminal de Exolgan. La estructura se encontraba fuera de servicio y no hubo heridos. La compañía informó que los accesos operativos para contenedores continuaron funcionando mientras comenzaron las pericias para determinar las causas y la magnitud del daño.

Sumideros limpios, una defensa sencilla que puede evitar daños mayores

Frente a lluvias cada vez más intensas, la prevención no depende solamente de grandes obras hidráulicas. En los municipios densamente urbanizados del Conurbano, mantener despejadas las bocas de tormenta constituye una de las medidas más rápidas y efectivas para reducir anegamientos.

El crecimiento de las ciudades reemplazó suelo absorbente por asfalto, veredas y construcciones. Cuando llueve con intensidad, casi toda el agua debe ingresar a la red pluvial. Un sumidero bloqueado por hojas, bolsas, ramas o residuos puede impedir el drenaje durante los minutos decisivos y transformar una calle en un canal que termina ingresando a viviendas, negocios y escuelas.

La limpieza preventiva no reemplaza reservorios, canalizaciones ni ampliaciones de la infraestructura hídrica. Sí permite que la red disponible funcione con toda su capacidad. Por eso, antes de cada alerta meteorológica, los operativos municipales de desobstrucción resultan tan importantes como la coordinación de Defensa Civil y los sistemas de emergencia.

También existe una responsabilidad comunitaria. Evitar sacar residuos cuando se aproxima una tormenta, no arrojar basura en la vía pública y advertir sobre desagües tapados son acciones pequeñas que pueden evitar problemas enormes.

El SMN confirmó que El Niño se encuentra activo, con un calentamiento del Pacífico ecuatorial que podría favorecer lluvias normales o algo superiores durante el trimestre y aumentar el riesgo de precipitaciones abundantes hacia la primavera.

Eso no significa que cada tormenta vaya a convertirse en una catástrofe. Significa que el margen para improvisar será cada vez menor. En el Conurbano, donde muchas veces la diferencia entre una lluvia fuerte y una casa inundada se juega en pocos centímetros, cada sumidero limpio también es una obra pública.