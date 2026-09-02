Juan Doe provocó un choque con China justo cuando Milei necesita dólares, comercio y el swap

Juan Pablo Carreira, conocido en X como Juan Doe, consiguió transformar un tuit ideológico en un problema de política exterior. El director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia responsabilizó al comunismo chino por la tragedia ocurrida en Nepal y recibió una respuesta pública de la Embajada de China, que rechazó la acusación y le exigió cambiar su actitud. El detalle incómodo es que Carreira ya no es simplemente un militante digital: es funcionario del Estado argentino.

La diferencia parece elemental, pero en la Casa Rosada todavía cuesta. Una cosa es combatir al Partido Comunista Chino desde una cuenta de X y otra bastante distinta es hacerlo desde un cargo de la Presidencia mientras el Gobierno necesita de Beijing para sostener comercio, inversiones y una pieza nada decorativa de su arquitectura financiera.

China sostuvo que el desastre fue provocado por el desprendimiento de un glaciar de gran altura en territorio nepalí y acusó a Carreira de utilizar prejuicios ideológicos para politizar una catástrofe natural. El reclamo diplomático fue explícito: pidió terminar con las especulaciones y evitar daños en la relación bilateral.

Hasta allí podría parecer una pelea más del ecosistema libertario. El problema empieza cuando se abre la planilla de Excel.

El anticomunismo termina cuando empiezan las reservas

El 5 de agosto, el Banco Central argentino y el Banco Popular de China renovaron por cinco años el swap bilateral por 130.000 millones de yuanes. Además, continuaron activos 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$5.000 millones, destinados a respaldar la estabilidad financiera argentina y facilitar comercio e inversión. No lo afirma Beijing: lo informó el propio BCRA.

China tampoco ocupa un rincón marginal del comercio argentino. Entre enero y julio fue destino del 9,6% de las exportaciones y origen del 22,5% de las importaciones. Es el principal proveedor externo del país y uno de sus principales mercados. Brasil todavía conserva el primer lugar como socio comercial, de modo que decir que China ya lo desplazó sería exagerar; decir que se acerca a disputar ese peso, no.

Ahí la bravata digital pierde gracia. Milei puede mantener su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y cuestionar al comunismo todo lo que quiera. Es una definición política legítima. Lo que resulta bastante menos inteligente es permitir que un funcionario convierta esa definición en una provocación gratuita contra una potencia de la cual Argentina depende comercial y financieramente.

Carreira llegó al Gobierno después de construir buena parte de su identidad política en las redes y tuvo vínculos profesionales con Fernando Cerimedo. Ahora maneja comunicación digital desde Presidencia. El problema no es su pasado tuitero sino su presente estatal: cuando habla un funcionario nacional, del otro lado no necesariamente leen a Juan Doe. Leen Argentina.

La política exterior adulta consiste precisamente en entender esa diferencia. Estados Unidos comercia con China mientras la enfrenta. Europa discute con Beijing y al día siguiente negocia inversiones. Las potencias no organizan sus intereses internacionales según quién ganó una discusión en X.

Argentina tiene todavía menos margen para semejante adolescencia diplomática. Necesita reservas, mercados para exportar, importaciones para producir, financiamiento e inversiones. Puede elegir aliados estratégicos, pero no darse el lujo de insultar gratuitamente a quienes necesita para funcionar.

La Embajada china ya puso el límite públicamente. No rompió relaciones ni suspendió acuerdos, pero dejó una advertencia que en diplomacia pesa bastante más que cien mil likes. Y acaso allí esté la enseñanza más sencilla para una Casa Rosada fascinada con las redes: gobernar un país exige algo más que tener razón frente a los propios seguidores. A veces exige una extravagancia mucho mayor: madurar.