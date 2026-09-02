Vaca Muerta revive un viejo tren: buscan reactivar el corredor ferroviario hasta Quequén

Durante más de veinte años, las vías hacia Quequén fueron el recuerdo de otra matriz productiva. Ahora Vaca Muerta puede convertir aquel ferrocarril abandonado en una pieza estratégica. Cuatro intendentes del sudeste bonaerense pidieron a la Secretaría de Transporte incorporar el corredor Ayacucho-Tandil-Lobería-Balcarce-Quequén al nuevo esquema de concesiones ferroviarias, con un objetivo que excede cualquier nostalgia: volver a conectar producción, energía y puerto.

El dato que explica la urgencia está en Quequén. Durante 2025 la terminal superó los 9 millones de toneladas movilizadas, récord histórico, pero recibió 281.824 camiones y ningún vagón ferroviario. Una infraestructura portuaria de escala internacional funciona así con una logística terrestre prácticamente concentrada sobre rutas.

No se trata de reemplazar al camión. Una economía extensa necesita complementar modos de transporte. El ferrocarril encuentra su ventaja precisamente en grandes volúmenes y largas distancias, mientras el transporte automotor conserva flexibilidad para recorridos cortos y distribución. Obligar al camión a realizar todo el trabajo encarece la logística y multiplica la presión sobre rutas que también utiliza la población. La expansión energética volvió a cambiar la ecuación.

El viejo ramal encuentra un negocio nuevo

Vaca Muerta necesita algo más que pozos, oleoductos y dólares de inversión. Cada etapa demanda tubos, maquinaria, estructuras, materiales y equipos pesados que deben recorrer cientos de kilómetros. Allí reaparece el tren como infraestructura económica y no como postal ferroviaria.

El proyecto Bahía Blanca-Añelo ya contempla renovación y construcción de vías para ampliar la capacidad logística asociada al yacimiento neuquino. Quequén puede incorporarse como otro nodo bonaerense de ese sistema. Durante 2026, el puerto recibió equipamiento de gran porte destinado a Vaca Muerta Oil Sur, una primera señal de su participación en la cadena energética.

La historia del corredor permite medir el giro. El ferrocarril llegó a Quequén en 1892 y a Necochea dos años después. El cruce ferroviario hacia esta última ciudad quedó interrumpido en 1968 por problemas en el puente, aunque los trenes continuaron llegando a Quequén hasta 2003. Después, las vías dejaron de integrar efectivamente la logística portuaria.

Ahora la economía vuelve sobre ellas. La Provincia también trabaja en un Plan Estratégico de Desarrollo Ferroviario que contempla inversión privada y coloca a Quequén, Bahía Blanca y San Nicolás entre los nodos productivos relevantes.

La discusión será quién invierte, bajo qué concesión y con qué condiciones. Recuperar kilómetros de vías deterioradas requiere capital, mantenimiento y volumen suficiente para justificar el negocio. Una línea dibujada sobre un mapa no transporta una tonelada.

Pero hay una enseñanza económica bastante menos romántica. Durante décadas, Argentina discutió el ferrocarril entre nostalgia y ajuste, mientras su estructura productiva continuaba necesitando mover cargas enormes sobre un territorio enorme. Vaca Muerta vuelve a poner precio a aquello que parecía viejo.

Quequén puede encontrar así una segunda vida ferroviaria, ya no porque alguien quiera reconstruir el pasado, sino porque el futuro energético necesita vías. Y pocas cosas describen mejor los errores de infraestructura de un país que descubrir, veinte años después de abandonar un tren, que la economía estaba esperando que volviera.