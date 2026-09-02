Berni impulsa un reconocimiento en el Senado Bonaerense a las Campeonas del Mundo

La iniciativa destaca la importancia de ambos logros para la historia del deporte argentino y pone en valor el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina, el compromiso, la garra y el amor por los colores nacionales demostrados por los planteles durante la competencia.

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo el pasado 29 de agosto tras vencer a Países Bajos en la definición por penales, luego de igualar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario. Con esta conquista, el seleccionado femenino alcanzó su tercera corona mundial, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010, y completó el torneo de manera invicta.

En los fundamentos del proyecto, Berni resaltó además la trascendencia que Las Leonas han adquirido a lo largo de las últimas décadas como símbolo del deporte argentino y como referencia para generaciones de niñas y jóvenes que encontraron en ellas un ejemplo de trabajo colectivo, perseverancia y superación.

Por su parte, Los Leones alcanzaron el tercer puesto del Mundial masculino al derrotar por 2 a 1 a Países Bajos, repitiendo el histórico resultado conseguido en el Mundial de La Haya 2014 y consolidando nuevamente al hockey argentino entre las principales potencias internacionales.

“Estos logros son mucho más que resultados deportivos. Representan el esfuerzo, la disciplina, el compromiso y el amor por nuestra bandera. Las Leonas y Los Leones vuelven a demostrar que el deporte argentino tiene talento, identidad y una enorme capacidad para dejar a nuestro país en lo más alto”, destacó Berni.

El proyecto también reconoce el trabajo de los cuerpos técnicos, la Confederación Argentina de Hockey y las instituciones de base que diariamente contribuyen a la formación y al crecimiento de jugadores y jugadoras en todo el país.