Milei descarta un "plan platita" para 2027, pero admite que sin resultados peligra su reelección

Javier Milei acaba de ponerle palabras a una preocupación que seguramente hace tiempo circula por los despachos de la Casa Rosada: el equilibrio fiscal puede ordenar las cuentas, la batalla cultural puede entusiasmar a los propios y las redes pueden construir una épica, pero para ganar una elección hacen falta resultados que el votante pueda reconocer en su vida. "Si nosotros no mostramos resultados, se hace difícil acompañar", admitió el Presidente.

La frase apareció durante un encuentro de la Fundación Libertad y Progreso y tuvo bastante más contenido político que buena parte del discurso. Milei confirmó que buscará sostener el rumbo económico incluso cuando 2027 empiece a acercarse y descartó aquello que, traducido al dialecto argentino, sería un "plan platita" libertario.

"No vamos a flexibilizar", aseguró sobre las políticas fiscal y monetaria. Su argumento es consistente con la identidad que construyó desde 2023: si llegó prometiendo terminar con el déficit y la emisión, utilizar esas herramientas para fabricar bienestar electoral significaría parecerse demasiado a aquello que vino a combatir. Hasta ahí, doctrina. Después aparece la política.

La reelección también pasa por el bolsillo

Milei reconoció que existen personas que, preocupadas por garantizar otro mandato, le sugieren aflojar antes de las elecciones. Su respuesta es que "al populismo no se le gana haciendo populismo". La apuesta consiste en llegar a las urnas sin modificar el programa y conseguir que sus resultados económicos sean suficientes para sostener una mayoría electoral.

El Presidente puso sobre la mesa los números con los que piensa construir esa campaña. Aseguró que la pobreza, después de alcanzar el 53% durante el ajuste inicial, cayó al 28%; proyectó que su mandato terminará acumulando un crecimiento del PBI del 17% y sostuvo que, mientras el Estado redujo más de 70.000 empleos, el sector privado creó más de 600.000.

Esos datos serán parte central del relato oficial. Pero Milei acaba de admitir algo todavía más importante: los indicadores tienen que convertirse en experiencia social.

Una economía puede crecer sin que todos los sectores lo perciban al mismo tiempo. Puede bajar la inflación y continuar deteriorado el consumo. Puede mejorar una variable agregada mientras una familia sigue ajustando gastos. Y una elección presidencial no se vota mirando solamente una planilla de Excel.

Por eso la frase sobre los "resultados" importa. El propio Milei entiende que su reelección no quedará asegurada por haber ganado la discusión sobre el déficit fiscal. Necesita que una parte suficientemente grande del electorado llegue a 2027 sintiendo que está mejor o, por lo menos, que el sacrificio realizado tuvo recompensa.

Su apuesta es de alto riesgo precisamente porque promete no comprar tiempo electoral con expansión fiscal o monetaria. Si la economía acelera, mejora el ingreso y el crecimiento alcanza el bolsillo, podrá presentarse como quien soportó el costo político sin traicionar el programa. Si eso no ocurre, habrá renunciado voluntariamente a herramientas que otros gobiernos utilizaron para atravesar años electorales.

Milei confía en ganar y proyecta incluso una composición parlamentaria mucho más favorable después de los próximos comicios. También insiste con la batalla cultural y vuelve a descargar contra periodistas y adversarios. Todo eso alimenta a una militancia que necesita enemigos y horizonte.

Pero detrás de la artillería verbal apareció una confesión bastante más terrenal. No habrá "plan platita", dice Milei. Perfecto. Entonces deberá existir un plan resultados.