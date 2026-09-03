Milei lidera para 2027, pero una encuesta muestra que la economía amenaza su ventaja electoral

Javier Milei encabeza hoy la carrera presidencial de 2027 y, al mismo tiempo, una mayoría desaprueba su gobierno, considera que el país va por el camino equivocado y dice estar peor que cuando comenzó su mandato. No es una contradicción estadística: es probablemente la mejor fotografía del escenario político argentino. El oficialismo conserva un piso electoral duro mientras una parte mucho mayor del país mira con desconfianza su gestión.

La encuesta nacional de Equipo Mide, realizada sobre 1.946 casos entre el 11 y el 20 de agosto, coloca a La Libertad Avanza primera entre los espacios políticos con 30%. El kirchnerismo obtiene 20%, el peronismo no kirchnerista 13%, la izquierda 6%, el PRO 3% y la UCR apenas 1%. Queda además un 17% de indecisos, suficiente para recordar que todavía falta una eternidad.

Cuando aparecen los candidatos, Milei mantiene la punta con 28%, pero Axel Kicillof se coloca a seis puntos, con 22%. Bastante más atrás aparecen Myriam Bregman con 7%, Sergio Massa con 6% y Victoria Villarruel con 5%. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Máximo Kirchner y Juan Grabois se mueven entre 2% y 3%.

La primera lectura favorece al Presidente. La segunda empieza a complicarlo.

Milei tiene votos, pero todavía necesita economía

El 38% tiene una imagen positiva de Milei frente a un 59% que lo evalúa negativamente. El 58% desaprueba su gestión y 63% considera que Argentina marcha en la dirección equivocada. Más sensible todavía: otro 58% asegura que su situación personal empeoró desde que comenzó el gobierno libertario.

Y cuando se mira hacia adelante tampoco aparece demasiado entusiasmo: 58% espera un deterioro económico durante los próximos seis meses.

Ahí está la verdadera encuesta dentro de la encuesta. Economía, con 34%; empleo, con 22%; y pobreza, con 14%, concentran siete de cada diez motivaciones electorales. Mucha batalla cultural, pero cuando llega el momento de decidir el voto vuelve a aparecer la vieja y antipática billetera.

Milei tiene entonces una ventaja y un problema. El espacio no peronista permanece relativamente ordenado alrededor suyo. El PRO prácticamente desaparece como competidor autónomo y ninguna figura de ese universo amenaza seriamente su liderazgo. Puede perder imagen sin perder todavía demasiados votos porque enfrente tampoco existe una alternativa consolidada.

Kicillof es quien más se acerca. Además del 22% presidencial, aparece como principal líder opositor para el 29%, frente al 18% de Cristina Kirchner. Pero un enorme 34% responde que la oposición directamente carece de conducción. Hay candidato competitivo; todavía no hay jefe indiscutido.

Bregman agrega otra pieza interesante. Obtiene 7%, queda tercera y supera incluso el 6% atribuido a la izquierda como espacio. Su imagen positiva llega al 45%, con 42% negativa, aunque mantiene mayor desconocimiento. No necesita ganar para importar: si retiene votos por izquierda puede complicar a Kicillof del mismo modo que una candidatura residual del PRO podría quitarle puntos a Milei.

Por eso el mapa de Equipo Mide ofrece resultados dispares. Milei gana la foto electoral mientras pierde buena parte de las preguntas que describen el clima económico y político. Kicillof crece como principal adversario, pero todavía debe ordenar un territorio opositor fragmentado. Bregman encuentra un espacio propio capaz de alterar una elección cerrada.

Falta mucho para 2027 y cualquier porcentaje puede envejecer rápido. Pero el dato político ya está escrito: Milei sigue primero sin tener mayoría social. Si la economía mejora, esa distancia puede convertirse en fortaleza. Si no mejora, seis puntos pueden ser una ventaja. También pueden ser apenas el comienzo de una cuenta regresiva.