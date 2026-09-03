Milei prepara sanciones por Malvinas, pero Trump usa a la Argentina para negociar con Reino Unido

Javier Milei prepara una cadena nacional sobre Malvinas y un proyecto para sancionar a empresas que participen, desde la Argentina, en actividades económicas no autorizadas en las islas. La jugada le permite endurecer el discurso frente a Londres y aprovechar la frase de Donald Trump sobre una eventual revisión estadounidense. En Washington, la película parece menos romántica.

Trump dijo que revisa la posición de Estados Unidos, pero no anunció ningún cambio. Washington mantiene su posición sobre soberanía y reconoce, en los hechos, la administración británica. La novedad es otra: Malvinas apareció entre las herramientas evaluadas para presionar a aliados de la OTAN, incluido Reino Unido, por sus compromisos militares.

Ese detalle cambia la lectura. Para Milei, Trump puede estar abriendo una puerta histórica. Para Trump, la Argentina puede ser simplemente una ficha útil para aumentar el precio de una negociación con Londres.

Una potencia no cambia de amigos por una cadena nacional

La iniciativa de la Casa Rosada buscará castigar a empresas argentinas que presten servicios, asistencia o logística a compañías extranjeras involucradas en actividades económicas en las islas. El foco alcanza a la explotación de recursos naturales y aparece mientras avanzan proyectos petroleros como Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Argentina tiene derecho a defender su reclamo y a dificultar la explotación unilateral de recursos en un territorio cuya soberanía disputa. El problema empieza cuando esa política se mezcla con la fantasía de que una frase de Trump modifica de repente dos siglos de relaciones angloestadounidenses.

Estados Unidos y Reino Unido pueden discutir, presionarse y cobrarse favores. Lo hacen porque son aliados, no porque hayan dejado de serlo. Comparten OTAN, inteligencia, defensa y una arquitectura estratégica construida durante décadas. Trump puede utilizar Malvinas para incomodar a Londres sin intención alguna de regalar a Buenos Aires aquello que utiliza como palanca. Una potencia no regala una carta que todavía puede jugar.

Milei, sin embargo, necesita convertir la coyuntura en acontecimiento. Después de cultivar una relación privilegiada con Trump, cualquier gesto de Washington puede presentarse como resultado de ese alineamiento. Malvinas ofrece además algo que ningún acuerdo financiero consigue: una causa transversal, emocional.

La contradicción es notable. El Presidente que reivindicó a Margaret Thatcher ahora puede presentarse como quien endurece la posición frente a intereses británicos. La política tiene estas maravillas: cambia el tablero y también cambia el vestuario.

Cancillería parece entender el límite. El objetivo sigue siendo mantener abierta una vía diplomática y evitar que una escalada endurezca todavía más la posición británica. Sancionar empresas puede elevar costos. Obligar al Reino Unido a discutir soberanía es otra liga.

El anuncio tendrá valor si fortalece una política argentina consistente y de largo plazo. Será bastante menos importante si vende como giro geopolítico una maniobra de Trump para negociar con su aliado.

Malvinas merece una política de Estado, no una ilusión óptica. Washington puede subirle el precio a Londres poniendo a la Argentina sobre la mesa. El error sería festejar antes de tiempo y descubrir después que nunca fuimos el premio: éramos la ficha.