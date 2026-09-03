El desempleo impacta al Conurbano Sur: menos trabajo y más pobreza profundizan la crisis social

El Conurbano vuelve a mostrar la cara más áspera de la crisis laboral argentina. En los partidos bonaerenses del AMBA, conseguir trabajo es más difícil que cruzando la General Paz y el deterioro se multiplica: se achica el ingreso familiar, se posterga consumo, crece la deuda y aumenta la presión sobre municipios, comedores y redes comunitarias. No es una diferencia estadística entre dos jurisdicciones vecinas. Es una brecha social que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas.

Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, elaborado sobre estadísticas del INDEC del primer trimestre de 2026, vuelve visible esa fractura. La desocupación en el Conurbano casi duplica la registrada en la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, la pobreza alcanza al 32,6% de la población de los partidos bonaerenses relevados, mientras en CABA se ubica en 9,8%. La indigencia marca otra distancia: 8% de este lado de la General Paz contra 2,6% del lado porteño.

La comparación importa porque el AMBA funciona como una misma gran región urbana. Millones de personas cruzan municipios para trabajar, estudiar o comprar. Sin embargo, las posibilidades económicas cambian drásticamente según el territorio donde se vive. CABA conserva mejores niveles de actividad y empleo, mientras el cordón bonaerense carga con una proporción mucho mayor de hogares que no logran cubrir sus necesidades básicas.

Menos empleo formal y fábricas que dejan de sostener barrios

La crisis tampoco puede explicarse solamente por el trabajo informal. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la provincia de Buenos Aires y CABA perdieron en conjunto alrededor de 132.100 empleos asalariados registrados del sector privado. Otro relevamiento, del Centro de Economía Política Argentina, contabilizó 85.299 puestos registrados menos en territorio bonaerense durante los primeros 27 meses del gobierno de Javier Milei.

Detrás de esas cifras aparecen establecimientos concretos. El cierre de Fate en San Fernando eliminó alrededor de 900 empleos directos. En Tenaris Siat, en el sur del Gran Buenos Aires, más de 150 puestos quedaron bajo amenaza. Una fábrica no termina en el portón: alrededor viven proveedores, transportistas, talleres, comercios y familias que dependen de los salarios que cada mes circulan por el barrio.

Ese efecto explica por qué el desempleo industrial golpea especialmente al Conurbano. Cuando desaparece un puesto registrado no solamente cae el ingreso de una familia. También se retrae el consumo en el almacén, la carnicería, la farmacia o el comercio cercano. Y cuanto menos venden esos negocios, menor es su capacidad para contratar, invertir o incluso permanecer abiertos.

Los jóvenes encuentran una puerta todavía más estrecha. El desempleo juvenil en el Gran Buenos Aires llega al 15%. Para quienes buscan su primer empleo, una economía que destruye puestos formales no ofrece solamente menos oportunidades presentes: dificulta conseguir experiencia, aportes, capacitación y una trayectoria laboral que permita independizarse.

La crisis laboral termina golpeando en cada barrio

La pobreza muestra hasta dónde llega ese deterioro. En el conjunto del AMBA, 4.586.040 personas viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total y 1.130.367 están por debajo de la línea de indigencia. Pero el promedio metropolitano esconde la desigualdad: la situación es más grave en los partidos bonaerenses.

Las mujeres enfrentan obstáculos adicionales. El informe de la CTA Autónoma señala el peso desigual de las tareas domésticas y de cuidado, que limita horas disponibles para trabajar y condiciona el acceso a empleos. A eso se suma una fuerte presencia femenina en educación, salud, asistencia y administración pública, actividades esenciales pero muchas veces peor remuneradas.

Cuando el trabajo escasea, el problema finalmente llega al mostrador municipal. Crecen los pedidos de alimentos, medicamentos y asistencia, mientras las familias recurren a redes comunitarias, clubes, iglesias y comedores para sostener situaciones que antes resolvían con su propio ingreso. Esa presión muestra que el empleo es mucho más que una variable económica.

El Conurbano conoce de crisis, pero conserva sus redes productivas y comunitarias. Recuperar empleo exige que vuelvan a moverse la industria, las pymes, el comercio y la producción local. No alcanza con esperar que una mejora macroeconómica llegue al barrio: el desarrollo también necesita territorio, inversión y trabajo.

Porque detrás de cada porcentaje hay alguien que dejó de llevar un salario a su casa. Y detrás de cada empleo que vuelve hay algo más que una estadística favorable: vuelve a respirar una familia, un comercio vende un poco más y un barrio recupera su futuro.