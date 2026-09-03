Avellaneda reunió a empresas y cámaras para fortalecer y empleo

En el marco del Día de la Industria, se llevó a cabo en Avellaneda una nueva edición de la Ronda de Negocios, una iniciativa articulada entre el Municipio, el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud. Con el objetivo de generar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos productivos, la jornada se desarrolló en el Parque Municipal Multipropósito “La Estación”.



Durante el acto inaugural, el subsecretario provincial de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, detalló que ya se realizaron 120 rondas en toda la Provincia y expresó: “Avellaneda emociona por la cantidad de puestos de trabajo que genera”. “No vamos a resignar nuestra industria, tenemos un proyecto distinto al del Gobierno nacional”, afirmó, y aseguró: “No nos vamos a resignar frente a este industricidio”.



El secretario de Producción, Comercio y Ambiente de Avellaneda, Carlos Lombardo, agradeció el acompañamiento de la Provincia y valoró la participación de las empresas. “Hay un proyecto nacional de cambio de matriz productiva que va a dejar afuera a mucha gente. Estamos en un periodo de resistencia”, enfatizó y cerró su discurso afirmando que “el Estado no tiene que reemplazar al privado, esto es formar comunidad”.



En la ceremonia de apertura, la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, Mónica Litza, expresó: “En un momento difícil para la industria, que estén acá con nosotros es una gran felicidad”, y luego detalló: “El Puerto de Dock Sud tiene un potencial enorme de conectividad con el mundo y la Provincia de Buenos Aires tiene un gran entramado de pymes. Intentamos que esa ventaja del Puerto se pueda explorar”.



A su turno, el presidente de la Unión Industrial de Avellaneda, Guillermo Zavallone, afirmó: “Avellaneda es industria y producción, donde nos juntamos generamos trabajo”.



El presidente del Frente Productivo de Avellaneda, Gustavo Ávalos, advirtió: “Debemos tener conciencia de lo que estamos viviendo hoy, las Pymes la están pasando mal. Hay que construir un modelo productivo, ojalá pasemos este momento tan malo pronto”.

Durante la jornada, además, el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud presentó “Aula Puerto Dock Sud” dentro de la plataforma “Dock Sud Global”, dos iniciativas que integran comercio exterior, producción, conocimiento y trabajo.



La jornada multisectorial contó con la participación de la Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacífico; Cámara de Comercio Argentino – Turca; Cámara Española de Comercio; Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana (AHK); Cámara Argentina-China de la Producción, Industria y Comercio; Cámara de Comercio de Dubái; Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN; Cámara de la República Democrática del Congo; Cámara de Comercio Argentino Paraguaya; los Bancos Patagonia, Credicoop, Macro, Galicia y el de la Provincia de Buenos Aires; las Universidades UTN, UNDAV, UNLa; el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina; la Fundación Instituto de Educación e Investigación Económica; y las Embajadas de Brasil, Ecuador, Pakistán, Indonesia, Tailandia, Perú, Angola, Honduras, Malasia, Panamá y República Democrática del Congo.



Las Rondas de Negocios son una política pública de la cartera productiva provincial para que las empresas locales obtengan nuevos proyectos, concreten ventas, generen oportunidades comerciales y fortalezcan sus vínculos. En estas jornadas se busca posibilitar el intercambio entre empresas, iniciar contactos comerciales e institucionales e incentivar la creación de un escenario propicio para la concreción de negocios, representaciones y todo aquello que impulse la competitividad.



De la inauguración participó el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, Hugo Barrueco; directores de escuelas técnicas locales, y representantes de los Ministerios de Trabajo y de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.