León XIV en Don Orione: la escala que incomoda a Milei y pone al ajuste en el centro de la escena

La visita de León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole dejó de ser una escala pastoral más y se convirtió en un problema para la Casa Rosada. Allí viven y reciben asistencia personas con discapacidad, funciona una obra emblemática de la Iglesia y este año se volvió además un punto de encuentro de obispos, intendentes, gremios, universidades y dirigentes enfrentados con políticas del Gobierno. La foto del Papa allí puede decir mucho sin una sola consigna.

La agenda aún depende del sello final de la Santa Sede, pero la avanzada vaticana ya recorrió el predio y la escala aparece encaminada en noviembre. Basta para recalentar una relación difícil. Milei arrastra sus descalificaciones contra Francisco, mientras sectores libertarios acusan a parte de la Iglesia de practicar “peronismo con sotana” cuando el Episcopado habla de pobreza, discapacidad o desintegración social.

Don Orione no fue elegido al azar. El Cottolengo quedó en el centro de la discusión por la emergencia en discapacidad, la actualización de prestaciones y el impacto del ajuste sobre instituciones que necesitan recursos permanentes. Allí no se discuten planillas abstractas: se cuida a personas que dependen de esa red todos los días.

Una escala pastoral con lectura política

La Iglesia bonaerense ya había usado ese territorio para algo más que rezar. En Claypole se realizó una jornada de la Pastoral Social que reunió a Axel Kicillof, Mariano Cascallares, Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, dirigentes sindicales, empresarios, movimientos sociales, rectores y obispos. No hacía falta un comité de campaña: la Iglesia estaba reuniendo a sectores que sienten con mayor crudeza el ajuste.

Ahora León XIV aterriza en ese mapa. Su línea pública pone el foco en trabajo, pobreza, dignidad humana y en los riesgos de una tecnología sin límites éticos. No significa que el Vaticano venga a hacer oposición partidaria. Sería una lectura demasiado berreta. Significa algo más incómodo: llega con una agenda social propia y no parece dispuesto a acomodarla a la narrativa de Balcarce 50.

La Casa Rosada puede controlar protocolo, seguridad y fotografías oficiales. Lo que no controla es el significado político de un Papa abrazando residentes del Cottolengo después de meses de conflicto por discapacidad. Tampoco puede impedir que sindicatos, pymes y movimientos sociales lleven a León XIV el deterioro del empleo y del consumo.

En el Conurbano Sur la visita promete una convocatoria enorme. Don Orione es parte de la identidad de Claypole y Almirante Brown desde hace décadas. Allí la Iglesia no aparece como una institución lejana: tiene hogares, escuelas, parroquias y una presencia cotidiana que conoce cuánto alcanza un salario, cuánto cuesta un medicamento y qué pasa cuando una familia pierde el trabajo.

Por eso los nervios no están en si León XIV dirá el nombre de Milei. Probablemente ni haga falta. El riesgo para el Gobierno es otro: que hable de personas, trabajo, discapacidad y dignidad mientras detrás suyo haya historias capaces de ponerle rostro a cada palabra.

En política hay golpes que se responden con un comunicado. Con el Papa es más complicado. Si León XIV habla desde Claypole sobre el costo humano del ajuste, a la Casa Rosada le quedará escaso margen para discutir el encuadre. Habrá que bancarse la homilía, la multitud y, sobre todo, una escena que ningún algoritmo puede desmentir.