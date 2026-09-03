La paz de los cementerios: cierran nueve fábricas por día y se pierden seis empleos por hora

La industria argentina alcanzó una estabilidad peculiar: la paz de los cementerios. Las fábricas que sobreviven producen menos, cuatro de cada diez máquinas permanecen apagadas y durante el último año desaparecieron 53.000 empleos industriales formales. Son seis puestos de trabajo por hora. Entre enero y abril de 2026, además, dejaron de operar 1.070 firmas manufactureras: casi nueve por día. No es una metáfora sobre la recesión. Es el relevamiento realizado por Misión Productiva sobre el deterioro de la estructura fabril.

El problema excede una mala temporada. Desde noviembre de 2023 hasta mayo de este año se perdieron 241.176 empleos asalariados privados registrados. La industria aportó 85.561 bajas. Y hasta abril habían desaparecido 3.759 empresas manufactureras.

La producción del primer semestre quedó 12% debajo de igual período de 2023. Textiles retrocedió 24,4%; maquinaria y equipo, 19,3%; prendas, cuero y calzado, 14,1%; automotores y autopartes, 11,5%.

Es difícil vender la idea de una reconversión eficiente cuando las máquinas directamente están detenidas. En junio la utilización de la capacidad instalada fue de apenas 59,1%. En caucho y plástico, metalmecánica, textiles y automotrices se movió entre 41% y 45,5%.

Compre nacional o compre importado

Ahí comienza una discusión que el Gobierno suele despachar como una antigualla proteccionista. Industriales, especialmente pymes, reclaman crédito productivo y mayor participación de proveedores argentinos en las cadenas que todavía crecen: petróleo y gas, minería, litio, agroindustria e infraestructura.

La pregunta es elemental. Si Vaca Muerta aumenta exportaciones pero las máquinas, piezas, ingeniería y servicios necesarios llegan crecientemente desde afuera, el país puede sumar dólares sin reconstruir buena parte de su tejido industrial. Exportar más no equivale automáticamente a desarrollarse más.

El informe aporta un dato incómodo. La inversión total cayó 11,6% interanual durante el primer trimestre y la destinada a maquinaria y equipo se derrumbó 18,1%. Pero dentro de esa inversión debilitada también cambió el origen: la participación histórica de maquinaria argentina, cercana al 16,1%, bajó al 13,6%, mientras la importada pasó del 25,2% al 31,9%.

El Gobierno considera que privilegiar proveedores nacionles mediante regulaciones constituye proteccionismo y genera ineficiencias. Hay argumentos económicos para discutir los excesos del viejo compre nacional. El problema aparece cuando la alternativa práctica termina siendo facilitar la sustitución del fabricante argentino por producción extranjera en medio de una capacidad ociosa superior al 40%.

Y allí aparece una ironía deliciosa. Buena parte de esa competencia proviene de China, la enorme fábrica mundial conducida por el Partido Comunista que los libertarios aborrecen ideológicamente pero cuyo aparato industrial termina beneficiándose de una Argentina más abierta a manufacturas extranjeras.

China, por cierto, jamás construyó su potencia industrial esperando pacientemente que el mercado resolviera todo.

Argentina todavía conserva trabajadores calificados, empresas, universidades, tecnología y recursos para reconstruir cadenas productivas. Pero una fábrica cerrada no queda congelada esperando mejores tiempos: pierde empleados, proveedores, máquinas, crédito y conocimiento. Puede reabrir una importación con una resolución administrativa. Una industria destruida tarda años en volver. Esa es la diferencia entre bajar la inflación con producción y conseguir silencio económico apagando las máquinas.